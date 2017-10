Toluca cumple con la Codhem: Fernando Zamora Morales

Toluca

El ayuntamiento de Toluca cumple con cinco de las seis acciones que marca la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem), mismas que debe llevar a cabo según la recomendación emitida hace unos días, informó el alcalde Fernando Zamora Morales, quien dio a conocer que sí cuentan con un diagnóstico sobre el asunto.

Señaló que de acuerdo con datos oficiales, con los que cuentan en la capital mexiquense, deambulan alrededor de 120 mil perros en la calle, sobre todo en pueblos alejados de la zona urbana. Refirió que solamente les faltaría cumplir con el sexto punto que establece la Codhem, el cual habla de la capacitación entre la población sobre la cultura y respeto que debe tener con el cuidado de un canino, así como la concientización sobre las esterilizaciones que tienen que hacer para evitar su proliferación.

Respecto al tema del ambulantaje en el área de clínicas continuarán con el retiro de los informales para evitar que los animales también vayan ahí, no obstante que en el Hospital del Niño y en el Adolfo López Mateos dicho problema es recurrente.

TE RECOMENDAMOS: Por sismo empresarios prevén ola migratoria hacia Edomex

Insistió en que del total de asuntos que les pide cumplir la Comisión, cinco ya son realizados, entre ellos contar con un análisis sobre el problema de perros en situación de calle, un programa educativo, hacer conciencia sobre las obligaciones que debe cumplir el ciudadano con sus mascotas, que tenga una tenencia responsable, además de cuestiones de salud pública.

Por otra parte negó que los comerciantes tengan pérdidas -por los vendedores no establecidos- de 10 o 15 por ciento, ya que el problema ha decrecido en comparación a tiempos anteriores.

Según el edil en la zona centro no se permiten puestos de ese tipo. Aunque también mencionó "no quiere decir que no haya unos atrevidos que vengan un rato en la tarde y empiecen a gritar para vender sus productos, pero son mínimos". Zamora Morales aseveró que no hay tolerancia para nadie, ni para quienes se coloquen frente a la terminal, escuelas, hospitales u otros lugares públicos porque es ilegal.

KVS