Queremos trabajar en los parques eólicos: CMIC

Tampico

Buscarán empresas constructoras del sur de Tamaulipas oportunidades de trabajo con los inversionistas de parques eólicos proyectados para el estado durante los siguientes meses, refirió el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Jesús Abud Saldivar.

Destacó que ante la llegada de inversiones que tienen que ver con el sector energético se reunirán con el Comisionado de Energía en la entidad Andrés Fusco Clynes, a fin de evaluar las capacidades de cada una de las empresas, además de lograr la vinculación con los inversionistas estos proyectos para el estado de tamaulipeco.

“Viene una oportunidad de empleo para las para las empresas tamaulipecas, las inversiones en materia de energía eólica sobre todo, que están generando la posibilidad de que nuestras empresas se puedan ir a trabajar con esos inversionistas.

Aquí es donde entra la realidad de las compañías deben están listas para trabajar en esto y la Cámara de la Construcción es un generador de empresa formales en todos los aspectos no sólo técnicos sino administrativos”, destacó.

Expresó que las compañías que se van a instalar en el estado requieren orden administrativo y técnico, y en esa parte se ha estado trabajando. Indicó que en los próximos días se reunirán con la Comisión Estatal de Energía para evaluar las capacidades de la Cámara, ya que el gobierno del estado se encargará de la vinculación.

“Ya el gobernador nos hizo esa vinculación, es decir, que vamos a tener trato directo con empresas que construirán los parques eólico y entonces nosotros tendremos que ir a buscar la oportunidad de trabajo, no va tener empleo aquella que sea improvisada, no hay forma, no tenemos que hablar de consorcios gigantes, lo pueden hacer las Pymes”, explicó.

Manifestó que ese tipo de desarrollos generan trabajos de obra civil, movimientos de tierra, construcción de líneas de transmisión y diversos trabajos que están al alcance de las empresas de tamaulipecas.

“Ese acercamiento que tendrán los empresarios del sur es por la experiencia que tienen sus marcas, hace 2 años planteó un Centro de Capacitación para soldadores, está en momento de espera debido a que estamos previniendo que se concluyan los trabajos de instalación eléctrica. La CMIC se encuentra en proceso constante de capacitación”, comentó.

Agregó que la intención de la CMIC es participar en la construcción de parques eólicos, ya que se trata de un mercado que va en crecimiento en el estado y que estará generando trabajo, no sólo para empresas grandes, sino para pequeñas que están capacitadas y certificadas para entrar en los proyectos del sector de energía.

ELGH