Aplicaría Clara Luz consultas para reelegirse

Escobedo

La alcaldesa de Escobedo, Clara Luz Flores Carrales, aplicará una serie de consultas con la ciudadanía para saber si tiene el consentimiento o no de la población para poder reelegirse.

En entrevista, la presidenta municipal no quiso adelantar si a título personal desea contender o no para seguir al frente del cargo por tres años más.

"Yo creo que la reelección es una oportunidad de refrendar el compromiso con los ciudadanos, yo hasta ahorita no te puedo decir si lo voy a buscar o no porque me falta todavía siete meses de trabajo y creo que la forma en que los ciudadanos pudieran buscarme o su afinidad hacia mí, sería en base a los resultados que yo les dé.

"Voy hacer varios elementos de consulta, unos van a ser los que ustedes mismos medios de comunicación publican y otros míos internos para poder tomar la decisión ya apegado el tiempo a lo que nos marque la ley", dijo.

Respecto a los lineamientos que están tejiendo los diputados en la Ley Electoral, la alcaldesa pidió a los legisladores dejarla lo más clara posible para no tener que enfrentar controversias o juicios legales.

"El trabajo y responsabilidad que tienen los diputados es muy alta y es así porque ha sido cambiante, cómo ha sido cambiante, es importante para ellos que verifiquen qué tanta posibilidad existe de que haya más juicios o controversias en un proceso electoral.

"Es muy importante que ellos garanticen que la redacción que pongan a la ley sea una redacción que menos controversias judiciales y electorales provoque", refirió.

Por último, en materia de paridad sostuvo que el municipio de Escobedo cumple con los parámetros establecidos.

"Nosotros tenemos el 50 y 50 porque así fue la solicitud de la ley y así registramos, y en Escobedo no ha sido (factos), estuvo Margarita (Martínez), he estado yo, entonces creo que en Escobedo no ha habido una condición de disparidad contra la mujer", apuntó.