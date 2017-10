Que me denuncie: Bronco

Monterrey

El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, respondió al presidente de la Comisión Estatal Electoral, Mario Alberto Garza, quien dijo que el tiempo del mandatario estatal es un recurso público.

Al ser abordado al término de la premiación a deportistas paralímpicos, Rodríguez Calderón refirió que los diputados debieron reformar la Ley para no anotarse como aspirante independiente a la Presidencia de la República.

"La Ley dice que puedo inscribirme, punto, si la Ley la cambian y dice que no, pues, no, y listo.

"Que ponga la denuncia, él es el presidente del organismo, que actúe, acataré lo que ellos me digan, pero que me lo digan oficialmente, no que me lo manden decir así como me lo mandan decir normalmente los medios", señaló el gobernador.

MILENIO Monterrey publicó que el consejero presidente de la Comisión Estatal Electoral (CEE), Mario Alberto Garza Castillo, sostuvo que es prácticamente imposible gobernar y hacer campaña al mismo tiempo, tal cual lo pidió el gobernador Jaime Rodríguez Calderón.

Garza Castillo dijo que el tiempo de un funcionario también forma parte de los recursos públicos de los ciudadanos, por ello, resaltó que en el caso del mandatario, está impedido para hacer otras actividades que no sean las de gobernar y cumplir con sus labores.