Roles parentales influyen en embarazos tempranos: Iglesia

Monterrey

La falta de modelos familiares que sirvan de ejemplo para las nuevas generaciones es lo que ha disparado los índices de embarazos a temprana edad, opinó Rogelio Cabrera López, arzobispo de Monterrey.

En el marco del Día de la Familia, este 4 de marzo, monseñor advirtió que existe un problema de formación y educación de los hijos debido a la falta de figuras paternales o maternales.

Este domingo *MILENIO Monterrey* dio a conocer que alrededor de un tercio de los bebés nacidos en el año pasado, en Nuevo León, es de madres adolescentes. En cifras esto se traduce a 8 mil 707 partos de mujeres entre 10 y 19 años, según información de la Secretaría de Salud.

"Somos testigos de los muchos sufrimientos por los cuales atraviesan las familias en México. Familias donde no hay papá, no hay mamá, donde a veces no hay papá ni mama y que esto complica sobre todo la formación y educación de los más jóvenes.

"Si los adolescentes no tienen modelos de familia, modelos de amor, modelo de papá y mamá pues resulta muy difícil exigirles a ellos que a su vez sean personas con todas las cualidades que deberían de tener", mencionó.

Mencionó que tanto los padres de familia, como la sociedad en general debe erradicar el enjuiciamiento para aquellos adolescentes que se embarazan.

Asimismo consideró que el Estado debe proveer las herramientas, los programas y el presupuesto para proteger a las familias mexicanas y lograr fortalecer el tejido social.

"Para los papás yo lo que digo siempre es que si una niña, una adolescente queda embarazada tiene que protegerla la familia y también la tiene que proteger el sistema de Salud de nuestro país. Si es deber cuidar de todo ciudadano, con mayor razón hay que cuidar de las más jóvenes.

"Un país que no protege que no cuida a las familias que no gasta su presupuesto en favorecerlas, va hacia el declive social; hoy pedimos, siempre con mucho respeto a nuestros gobernantes, que todas las leyes y todos los proyectos tengan en cuenta los desarrollos", puntualizó.

Finalmente consideró que los gobernantes y también los candidatos que buscan competir en la jornada electoral de este año deben llevar las palabras a los hechos y encaminar acciones que beneficien a las familias de todo el país.

