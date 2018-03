En NL, un tercio de bebés es de madres adolescentes

Monterrey

En Nuevo León, alrededor de un tercio de los bebés nacidos en el año pasado es de madres adolescentes.

A pesar de la promoción de información y de los esfuerzos de distintos niveles de gobierno para disminuir las cifras, éstas no han descendido, por lo cual buscarán atacar el problema de forma transversal y con ayuda de diferentes instituciones y especialistas, informó el secretario de Salud, Manuel de la O Cavazos.

En entrevista, el funcionario estatal detalló que en los embarazos tempranos, Nuevo León se ubica en el penúltimo lugar de las 32 entidades federativas, pero a pesar de ello, la cantidad de casos es muy alta y alarmante.

El año pasado, de los bebés que nacieron en los Servicios de Salud del estado, el 32.3 por ciento fue de madres de entre 10 y 19 años de edad.

“En los Servicios de Salud de la Secretaría de Nuevo León nacieron 26 mil 343 niños, es decir, el 32.3 por ciento, de los cuales 8 mil 707 son de madres adolescentes, o sea prácticamente un tercio”, lamentó.

En ese sentido, el secretario advirtió sobre los riesgos que puede conllevar un embarazo a tan temprana edad.

“Nuevo León está rankeado en el penúltimo lugar de las 32 entidades federativas, pero no es motivo de satisfacción, ya que una mujer que no sea madura, una adolescente, no debe embarazarse.

“Tiene un riesgo el bebé, de que nazca con malformaciones, con complicaciones; también la madre tiene un embarazo de alto riesgo que puede complicarse durante el parto. El embarazo debe ser planeado y deseado”, resaltó.

Por otra parte, durante su intervención en el Foro Salud Integral para Niños y Adolescentes, José Ramos Montemayor, líder ciudadano de la Subcomisión de Salud del Consejo Nuevo León, comentó que es importante no dar tintes morales a la educación sexual, pero sí hablar abiertamente sobre prácticas saludables.

“Las posibles soluciones toman tintes morales que históricamente han hecho que no avancemos como sociedad (...). La manera correcta de abordar estos temas no es tratando de moralizarlos, no es tratar de convencer de que el pensamiento propio es lo correcto. Ese no es el acercamiento que queremos hacer; tratamos de hablar en positivo”, dijo.

Propuestas internacionales

La difusión de los beneficios de la abstinencia y las consecuencias de tener relaciones sexuales a temprana edad ha resultado ser una buena estrategia para disminuir la edad promedio de inicio de actividad sexual entre los jóvenes americanos.

Thomas Lickona, director del Centro de Educación del Carácter de la Universidad Estatal de Nueva York, aseguró que han logrado reducir hasta un 54 por ciento la actividad sexual entre menores de edad, a raíz de campañas enfocadas a promover la fortaleza del carácter personal y el dominio sexual.

“La clave es crear una presión positiva, una contracultura en busca de evitar el sexo y las drogas. El lema que utilizamos es: ‘un buen amigo es aquel que te hace una mejor persona’”, expuso en el evento.

En tanto, Pablo Celhay, académico del Laboratorio de Acción Social Abdul Latif Jameel para Latinoamérica y el Caribe (J-PAL), precisó que la mitad de los embarazos entre jóvenes no estaban planeados.

Además, consideró que en México, los principales factores que causan un inicio temprano en la actividad sexual son la falta de educación, el escaso acceso a los métodos de planificación familiar, y la mala toma de decisiones ante la presión social.

Por ello, aseguró que es fundamental fomentar que los adolescentes desarrollen habilidades de negociación, de rechazo a situaciones de riesgo y de comunicación interpersonal.

A detalle

Nuevo León se ubica en el penúltimo lugar de las 32 entidades federativas, en el tema de los embarazos tempranos, indicó Salud.



En los Servicios de Salud de la Secretaría de Nuevo León nacieron 26 mil 343 niños, es decir, el 32.3 por ciento, de los cuales 8 mil 707 son de madres adolescentes.

Es importante no dar tintes morales a la educación sexual, pero sí hablar abiertamente sobre prácticas saludables.