Instalan arcos de seguridad en secundaria de Apodaca

Apodaca

Autoridades del municipio de Apodaca instalaron los primeros arcos de seguridad en la secundaria Carlos Canseco González, en la colonia Tréboles.

A decir del alcalde Oscar Cantú, se contó con el aval de los padres de familia y la junta directiva del plantel educativo para evitar que los alumnos lleven en sus pertenencias armas u objetos punzocortantes.

"Me lo están pidiendo, y ya hasta me lo están mandando por mensaje que por qué no vamos a las demás escuelas, en el municipio hemos tenido conferencias, y acercamiento por parte del Instituto de la Juventud, pero aquí en Apodaca no hemos tenido más que ¡donde están los míos! (Arcos de seguridad).

"Nuestra tarea es hermanarnos con los directores de los planteles educativos y los padres de familia, ya de la seguridad, nosotros tenemos que ser firmes como autoridad y lo vamos hacer de esta manera", dijo.

Cantú precisó que arrancarán este programa con seis arcos de seguridad que serán itinerantes en las poco más de 400 escuelas del nivel básico con que cuentan.

Respecto a la adquisición de los mismos, aseguró que fueron donados por proveedores que dan cursos de capacitación a los elementos de la Secretaria de Seguridad Pública.

Además, el presidente municipal agregó que en caso de detectar alguna arma a los alumnos, se ejercerá el protocolo que marca la ley para este tipo de casos entre los que resalta llamar a los padres de familia o tutores para tratar el caso.

"Lo importante es que siempre va estar Seguridad Pública, El Instituto de la Juventud y el Instituto de la Mujer, así como los padres de familia, estos detectores de seguridad van a funcionar en presencia de adultos, en caso de que haya algo se tiene que proceder pero se tiene que hablar a los padres y aplicar el protocolo marcado en el reglamento y en la ley", refirió.

Concluyó que en lo que va de su administración se han dado al menos cinco incidentes en donde los menores portan armas y objetos que pueden dañar la integridad de la comunidad escolar.

