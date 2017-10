Prolonga Estado protección a empresario secuestrado

Monterrey

La Procuraduría de Justicia del Estado refrendó la protección al empresario Agustín Villarreal Budnik, al prolongar la asignación de elementos de Fuerza Civil para su seguridad ante el inminente peligro de volver a ser secuestrado.

En entrevista con MILENIO Monterrey, el director general de la empresa Ladrillera Mecanizada confirmó que el pasado 21 de septiembre, Gerardo Padrón, de la Unidad Antisecuestros del Estado, informó que el protocolo de seguridad continuaba hacia su persona.

"Debido a que aún faltan pruebas por desahogar y líneas de investigación por explorar, y ante el inminente peligro que tengo de que se me vuelva a privar de mi libertad o quitar la vida, el licenciado me informó que se me continuará protegiendo de forma eficaz y eficiente, por las autoridades policiacas en el Estado.

TE RECOMENDAMOS: Intervendrá SEIDO en plagio de empresario ocurrido en 2016



"Se asignó elementos de Fuerza Civil que estarán en comunicación directa con mis asesores jurídicos Víctor Estrada y Carlos Charles, bajo el mandamiento número 700/2017,CI/UEA, para los efectos de que coordinen los trabajos de protección y seguridad con esta dependencia", dijo.

Desde el pasado 5 de abril, la Procuraduría de Justicia determinó conceder dos policías estatales para escoltar a uno de los dueños de la empresa, cuyas propiedades se encuentran en disputa en un entramado legal que incluye demandas laborales y acusaciones por amenazas, fraude, daño moral y físico e incluso secuestro.

Villarreal Budnik comentó que el procurador Bernardo González Garza ha protegido su integridad física desde que asumió el cargo, ya que lo considera una víctima en peligro.

"Por tal motivo refrenda su compromiso de brindarme protección mientras se captura a los perpetradores de mi secuestro y continúa en su postura de que mi caso se resuelva, no importa que los autores materiales hayan sido agentes ministeriales.

"Estoy muy sorprendido, ya que me he enterado en los últimos días de que personajes importantes de la política en nuestro Estado serán citados a declarar ante la Unidad Antisecuestros con motivo del móvil de mi secuestro", agregó.

Villarreal Budnik denunció ante la Procuraduría del Estado que en enero de 2016 fue secuestrado y golpeado durante dos días por supuestos hombres que se identificaron como elementos de la Policía Ministerial, quienes exigían un monto de 20 millones de dólares para no matarlo.

Sin embargo, acusó a su padre y a su hermano de estar detrás de este plagio.