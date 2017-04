Sin seguro, 80 por ciento de vehículos

Toluca

De acuerdo con Fernanda Rivero Bonfield, especialista en temas de movilidad y seguridad vial, cerca de 80 por ciento de los vehículos que circulan por la entidad no cuentan con un seguro de daños a terceros, lo que en caso de algún accidente de tránsito deja en la vulnerabilidad tanto a quienes viajan en el vehículo como a otros conductores, peatones y ciclistas.

Destacó que en la entidad se registran un promedio de cinco fallecimientos diarios a causa de un accidente vial, los cuales tuvieron entre sus principales causas el uso del teléfono celular, la combinación de velocidad, bebidas alcohólicas y cansancio, así como por no haber utilizado cinturón de seguridad o sillas especiales para bebés.

Según refiere la también directora de la asociación México Previene, el rango de edad con mayores decesos a causa de los accidentes viales es de los cuatro a los 14 años, posicionándose como la primera causa de muerte entre este sector.

"Muchas veces los padres no creen necesario utilizar este tipo de sillas o están mal colocadas, es lo mimo no usar a que esté colocado de manera errónea o que no sea para el peso del niño, debemos sensibilizarnos y actuar al respecto", sostuvo.

Indicó que en periodos vacacionales como esta Semana Santa y durante Verano, las autopistas México-Toluca, México-Puebla, México-Querétaro, Tepic-Mazatlán y Querétaro-Irapuato son las que presentan el mayor número de incidentes.

Destacó que 90 por ciento de los incidentes de este tipo son completamente prevenibles, pues entre las tres principales causas se encuentran el exceso de velocidad, el consumo de alcohol y el uso de distractores, que van desde el teléfono celular, maquillarse mientras se conduce, uso de audífonos o auriculares, entre otros.

Entre las recomendaciones, destacó la revisión del automóvil en todas sus características, desde las llantas, niveles de aceite, motor, bomba de gasolina, además de evitar manejar trayectos largos y durante la noche o madrugada.

"Hay gente que dice me voy en la madrugada porque no hay tráfico; sin embargo esas son las horas con mayor incidencia, porque los conductores ya están cansados, hay otros que incluso ya han bebido, son muchos los factores que se suman en estas horas", explicó.

Finalmente recordó los teléfonos de mercancía que pueden ser de utilidad, el 074 para Capufe, el 078 para Ángeles Verdes y para el caso del Estado de México el 911.





