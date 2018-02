4 recién nacidos abandonados en municipios de Edomex

Toluca

En los últimos cuatro meses, cuatro recién nacidos han sido abandonados en distintos puntos del Estado de México.

El caso más reciente ocurrió el pasado jueves en el municipio de Villa Victoria, cuando una bebé fue localizada en un campo de fútbol de la localidad, informó la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

Con ése, suman cuatro el número de infantes abandonados en los últimos dos bimestres, los cuales han sido puestos a disposición del Sistema de Desarrollo Integral para la Familia en el Estado de México (DIFEM).

El 18 de septiembre y con ocho horas de haber nacido, fue colocado en una caja de cartón un varón.

"No tengo dinero para sostenerlo tampoco está bañado espero y le den un buen hogar no traten de buscarme ya que no soy de aquí espero entiendan", explica la nota encontrada junto al menor abandonado en el Barrio de la Concepción, del municipio de San Mateo Atenco.

En Calimaya, la Fiscalía mexiquense dio a conocer el hallazgo de un infante más. Tras emitir la alerta Odisea correspondiente en aras de localizar a sus padres, el menor continúa bajo el resguardo del DIF Estatal.

En diciembre una menor de dos meses de edad fue abandonada en el Hospital del Niño, en Toluca. De acuerdo con la Fiscalía, no hay pista del paradero de sus padres.

El programa Odisea nació en 1991 y es un instrumento para ayudar a localizar a familiares o conocidos de menores de edad en calidad de desaparecidos. El mecanismo apoya las denuncias registradas ante el ministerio público y activa los protocolos de desaparición de personas en la entidad.

