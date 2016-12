Toluca

La Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), espera recursos extraordinarios de la federación para seis conceptos relacionados con nuevas licenciaturas y unidades académicas, investigación, entre otros rubros, para los cuales cotizó un gasto de 300 millones de pesos que serían sumados al presupuesto 2017.

El secretario de Administración, Javier González, informó que esperan conocer los anexos del recurso aprobado para tener el detalle de las partidas autorizadas. De antemano saben que no les darán todo pero necesitan conocer de forma específica los renglones aprobados.

"En el federal tenemos todavía recursos extraordinarios. Metimos a la Cámara federal una petición de 300 millones de pesos; aún no sabemos si se nos autorizó una plantilla porque no está publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), viene como tal el presupuesto pero no los anexos" indicó.

Estos recursos serían para seis conceptos fundamentales, la ampliación de oferta educativa, principalmente para nuevas carreras y nuevos recintos educativos, entre ellos el de Tlalnepantla que ya inició su construcción pero requiere más fondos.

Además contemplan proyectos de investigación a través de oficinas de transferencia de tecnología, así como acciones para la difusión de la cultura para financiar actividades que ya desarrollan en la UAEMéx, pero han ido creciendo como es el Fandango de los Muertos que se fue al Teatro Morelos y descentralizaron de algunas instituciones, lo cual genera un costo adicional.

También incluyeron una sugerencia para ayudar el deporte como un derecho de los universitarios. Para ello necesitan edificar varios gimnasios techados en las escuelas. Ya tiene construido en Amecameca y Chalco donde invirtieron 12 millones de pesos que fueron parte de las autorizaciones de 2016.

KVS