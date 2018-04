Proceso electoral frenó obra pública en Edomex: CMIC

Toluca

Mario Vallejo Valdés, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) en la entidad, apuntó que durante el primer trimestre del año se han perdido varios empleos en el sector por la falta de actividad, derivada del proceso electoral.

Confió en que una vez que concluyan los comicios, puedan retomar las obras en los municipios.

"Realmente no ha despuntado el sector en obra pública, sino fuera por la privada que se desarrolla en el estado y el país, prácticamente la industria de la construcción estaría en un paro técnico".

TE RECOMENDAMOS: Sector de construcción es cada vez más demandante: ITC

Recalcó que un gran número de las mil 300 empresas que afilian no tienen trabajo y eso va en detrimento de los empleados, porque al final tienen que sufrir las consecuencias laborando por temporadas o bien han tenido que perder su empleo.

"Se ha despedido a mucha gente, no hay una cifra exacta porque no todos mandan información, solo en las reuniones que tenemos y a veces solo unas 100 o 200 nos pasan reporte y luego varía, sin embargo, los comentarios que se externan es que no hay trabajo. En un grupo de 12 personas, nueve no tienen proyectos en puerta, lo cual nos da una idea de la situación".

Indicó que han tenido un decremento de 2 o 3 por ciento, porque los ayuntamientos están en paro técnico, ya que son pocos los que tienen recursos propios, lamentablemente la mayoría depende de los recursos que les otorga la federación y llegan después de marzo. "O sea, apenas están llegando".

Refirió que durante los primeros tres meses del año algunas empresas no han podido iniciar obras públicas y la gran mayoría ha buscado proyectos privados de manera individual o grupal para salir del bache.

Además de intentar desarrollar viviendas, lo cual implica procesos más largos con terrenos adecuados e idóneos con el uso del suelo, "lo cual no es fácil en ninguna de las ciudades, donde hay mucho ejido".

Finalmente Vallejo Valdés confió en que una vez que concluya el proceso electoral puedan retomar sus actividades. "Estamos habidos de que esto termine para que los recursos lleguen y haya un repunte, no es una cuestión que solo afecta al estado sino que se replica en todo el país, en muchas entidades por las elecciones a gobernador están peor, la obra privada es lo que nos ayuda".

SGCF