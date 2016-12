Coacalco, con la peor calidad del aire en la ZMVM

Coacalco

Aunque para este domingo se pronosticó un cielo despejado, buena parte del Valle de México amaneció en medio de una bruma y con una mala calidad del aire, especialmente en el municipio de Coacalco, que registró 139 puntos, el más alto en la región.

De acuerdo con reportes de las estaciones de monitoreo ambiental, Villa de Las Flores presentó en el ambiente "partículas de suspensión" (PM-10), es decir, sustancias orgánicas o inorgánicas dispersas en el aire, procedentes de fuentes naturales y artificiales, como la combustión de carburantes fósiles generada por el tránsito vehicular, una de las principales fuentes de contaminación por partículas en las zonas urbanas.

Éstas pueden penetrar hasta las vías respiratorias bajas, hasta las zonas de intercambio de gases del pulmón y alcanzar incluso el torrente sanguíneo.

Según estudios, esos elementos constituyen el problema de contaminación ambiental más severo por sus graves afecciones al tracto respiratorio y al pulmón, y están detrás de numerosas enfermedades respiratorias, problemas cardiovasculares y de cáncer.

Por ser día de descanso no se observó un gran movimiento de transito por la mañana, todo lo contrario de lo sucedido durante la madrugada en las vías López Portillo y La Mexiquense, cuya afluencia fue como si se tratara de un día "normal".

Coacalco no cuenta con parques industriales, salvo una pequeña manzana, y sus vías de comunicación no permiten la fluidez aun en días no laborales.

Seguida de Coacalco, con una calidad del aire considerada como "mala", se colocó la estación de Xalostoc, en Ecatepec, donde los indicadores registraron 127 puntos; luego estuvo Tultitlán, con 117 unidades, municipio que también es atravesado tanto por la vía López Portillo como por un tramo de La Mexiquense.

También el centro de monitoreo de San Agustín, en Ecatepec, tuvo 114 puntos; Cuautitlán y Acolman 115 y 109, respectivamente, mientras que Chalco registró 106.

La estación de Los Laureles, en territorio ecatepequense, reportó 49 puntos; en tanto que Montecarlo, en la demarcación de Texcoco, presentó 46, y Nezahualcóyotl fue el más bajo, con 41 puntos, con una buena calidad del aire.





