Busca CEPANAF garantizar uso racional de parques

Toluca

La Secretaría de Medio Ambiente emitió en los seis últimos meses al menos una decena de programas de manejo para garantizar un uso racional de los parques y sobre todo tener claro la riqueza de cada sitio y las acciones que pueden llevarse a cabo para su conservación, informó, la titular de la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna (CEPANAF), Ana Sofía Manzur.

Por mes, en promedio, estuvieron anunciando cinco programas de manejo por el número de áreas verdes y la necesidad de protegerlos, puntualizar claramente qué puede hacerse y qué no, para poder conservar los sitios en buenas condiciones por muchas décadas más.

"Estos son documentos para manejarlas. Se decreta área natural, Monte alto en Valle de Bravo; la Isla de las Aves, el Ocotal, el Parque Hermenegildo Galena y Tres Reyes que es una área natural protegida en Temascaltepec".

Con estos manifiestos ya tienen más de la mitad de áreas naturales con programas y están trabajando con el resto. No es sencillo, consideró, no es el mismo esquema para todos, cada uno tiene condiciones distintas por la zona en la cual están ubicados, la actividad e incluso el grado de afectación y riesgo. Los programas, aseguró, son construidos en el campo, no en el escritorio.

TE RECOMENDAMOS: Buscarán fondos internacionales para la Monarca



Es necesario saber la biodiversidad existente, consensuarlos con los pobladores, organizaciones, autoridades de todos los niveles para que tengan compromiso de respetarlo. Desde el levantamiento de datos, la presentación, correcciones y aprobación de los sectores involucrados cada programa tarda de cinco a seis meses pero logra construirse un acuerdo multilateral.

Los acuerdos involucran recursos y una vez que ya hay esquema, el dinero tiene dirección y puede medirse el cumplimiento de cada objetivo.

Informó que el año pasado invirtieron 15 millones de pesos en 14 parques y 100 millones en el zoológico. "Realmente siempre hace falta, siempre hay proyectos para seguir creciendo; sin embargo, creo que han sido generadas buenas inversiones en diversos sitios".

El Estado de México, señaló, es la entidad con la mayor cantidad de áreas naturales protegidas de todo el país; 93 áreas naturales con más de un millón de hectáreas que representan poco más de la mitad de su extensión.

Entre los programas de manejo está el del Parque Ecológico, Turístico y Recreativo Zempoala Bufa, denominado Parque Otomí Mexica, publicado el 21 de octubre; el 11 de agosto el de Monte Alto y El Ocotal, Los Tres Reyes, Hermenegildo Galeana y la Isla de las Aves.

KVS