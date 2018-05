Denuncian maltrato de mascota: arrastran a un perro desde automóvil

Puebla

De acuerdo a lo publicado en algunos medios de comunicación y redes sociales sobre un reporte en el que se señala a dos personas a bordo de una camioneta, en la que llevan a un perro en la lluvia, sobre la calle 24 Sur a la altura de la Colonia Azcárate, se informa lo siguiente:



La Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos del municipio, a través del Departamento de Protección Animal, dio seguimiento al caso y realizó la valoración pertinente, determinando que la mascota se encuentra en óptimas condiciones físicas y con buen estado de salud.



Además, dará seguimiento a la denuncia presentada por una Asociación Civil ante el agente del Ministerio Público.



En tanto continúa el caso, se brindó asesoría y pláticas de tenencia responsable a los dueños de la mascota, para evitar que suceda alguna situación similar.



El Ayuntamiento de Puebla, refrenda su compromiso de propiciar condiciones favorables para los animales y reprueba cualquier tipo de violencia a las mascotas, por lo que se le recuerda a la ciudadanía que pueden realizar denuncia por maltrato animal ante las autoridades competentes.



Para cualquier orientación, se pueden comunicar a los siguientes teléfonos: 2-33-46-11 y 2-64-32-51, en la zona Sur y al 4-32- 01-94, en la zona Norte, o pueden acudir a los centros de Protección Animal permanentes, ubicados en las siguientes direcciones: calle 62 Poniente no. 525 de la Col. Guadalupe Victoria, Mirasoles no. 14 Col. Bugambilias y en Avenida de las Naciones No. 748, Col. Geovillas del Sur.

ARP