PRI, rezagado frente al PAN y Morena: Galindo

Puebla

El tricolor a diferencia de otros partidos políticos como el PAN y Morena, se encuentra atrasado en la designación de sus aspirantes para los comicios de este año, reconoció el coordinador de los regidores del PRI-PVEM, Iván Galindo Castillejos, al urgir a su instituto definir de una vez a los candidatos tanto al gobierno del estado como a la presidencia municipal.

Tras la reunión del mandatario, Antonio Gali Fayad y los panistas Martha Erika Alonso y Eduardo Rivera, quienes al parecer son los "virtuales" abanderados tanto al gobierno como a la presidencia municipal, el priista se mostró preocupado, porque el Revolucionario Institucional no ha definido a los suyos.

TE RECOMENDAMOS: Sostien Gali reunión con Martha Alonso y Eduardo Rivera.

"Veo con preocupación que no tengamos candidatos oficiales o alineados. En todos los partidos ya tienen prácticamente a todos sus aspirantes listos menos en el nuestro. Hay que decirlo con todas sus letras: nos resta tiempo, tiempo valioso de operación, que ya tendríamos para afinar estructuras y al no tener definición no es posible", puntualizó.

Añadió que si bien el PRI está en los tiempos, ya que será el 21 de enero que se de a conocer, "pero ya tendría que apresurarse la decisión en condiciones de unidad, pero podamos dar un paso adelante para estar en igualdad de condiciones", dijo al señalar que las negociaciones no están avanzando.

Sin embargo, rechazó que los partidos estén comiendo el mandado al PRI, insistiendo que el tricolor debe ya definir sus perfiles, "no es deseable que nos esperemos a los tiempos que marque el CEN, yo creo que el tiempo es perdido, pero estamos en tiempo de avanzar".

Finalmente, el regidor priista evitó pronunciarse a favor de algún aspirante, pues forma parte de la Comisión Estatal de Procesos Internos. Aunque es de señalar su cercanía con Enrique Dóger Guerrero, perfil que se ha manifestado para abanderar al PRI para suceder a Gali Fayad.

Pero existen diversos perfiles priistas que también han alzado la mano para abanderar al partido al gobierno de Puebla, entre ellos Juan Carlos Lastiri, Juan Manuel Vega Rayet, Lucero Saldaña, e incluso el dirigente en la entidad tricolor, Jorge Estefan Chidiac.

Ayer, Gali Fayad a través de su cuenta Twitter, dio a conocer un desayuno entre él y los panistas, Martha Erika Alonso y Eduardo Rivera Pérez, "posibles" abanderados de la coalición conformada por PAN, PRD, MC, Compromiso por Puebla y PSI, a la gubernatura y alcaldía capitalina.





ARP