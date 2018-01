"Seguiré desempeñando el cargo": Secretaria de Gobernación de Tlaxcala

Tlaxcala

A consecuencia de este año electoral de movimientos, ajustes así como renuncias de funcionarios públicos, la Secretaria de Gobernación en el Estado Anabel Alvarado Varela, se abstuvo a fijar postura sobre posibles aspiraciones a un cargo de elección popular rumbo al 1 de julio.

En reciente entrevista precisó, “Yo soy Secretaria de Gobierno y estoy desempeñando con responsabilidad el cargo que el señor Gobernador me encomendó y así seguiré, repito, me mantendré en el cargo y no tengo más que agregar en el tema del proceso electoral”.

Alvarado Varela, explicó que el trabajo que realiza a diario no le permite separarse de su cargo, aunque por información filtrada por el mismo partido tricolor al que forma parte, la funcionaria estaría participando para un espacio en el Congreso de la Unión.

Por otro lado y en el contexto del instituto político tricolor, mediante información difundida por el Consejo Político Estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), los aspirantes a una curul en el Congreso local, deberá de presentar su documentación el próximo 20 de enero, debido a que el proceso de precampaña dará inicio el día 23 y termina el 10 de febrero.

Lo anterior fue dado a conocer a principios del mes de diciembre mediante la convocatoria publicada por la Comisión de Procesos Internos, donde hay pretensión de elegir por lo menos el 50 por ciento de perfiles por la vía directa y el resto por convención de delegados.

El Consejo Político Estatal quiere garantizar la distribución equitativa de las candidaturas entre mujeres, jóvenes y cuadros maduros o con experiencia, pero la selección se someterá en caso de que el PRI se alíe con otras fuerzas políticas de cara a las próximas elecciones locales.

Cabe hacer mención que el próximo 1 de julio se renovarán 15 curules de mayoría relativa y 10 de representación proporcional. En los comicios se prevén alianzas entre el Partido de la Revolución Democrática (PRD), Acción Nacional (PAN), Movimiento Ciudadano (MC) y Acción Ciudadana (PAC), otra entre Movimiento Regeneración Nacional (MORENA), Partido del Trabajo (PT) y Partido Socialista (PS), así como la del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Verde y Nueva Alianza (PANAL) y perfiles por la vía independiente.

