¿Tom Hanks y Steven Spielberg olvidados para los Oscar 2018?

Tom Hanks, Steven Spielberg, Emma Stone, Steve Carrell y las películas In the fade y Battle of the sexes destacaron entre los olvidados por la Academia en las nominaciones al Oscar anunciadas hoy.

Unas de las mayores sorpresas fue el multigalardonado director Steve Spielberg, quien se le consideraba favorito en la nominación por su trabajo en The post asimismo el protágonico de ésta Tom Hanks, quien tampoco recibió una postulación.

La Mujer Maravilla que fue una de las cintas más taquilleras del 2017 no fue considerada por la Academia en ninguna de las categorías, mientras que James Franco, ganador del Globo de Oro no recibió su nominación a mejor actor por su trabajo en The disaster artist y muchos consideran que fue por estar en medio de acusaciones de acoso sexual de parte de cinco mujeres.

En película extranjera la cinta alemana In the fade que fue la ganadora en esta categorías en los Globos de Oro pasó inadvertida para los miembros de la Academia.

En cambio la chilena A fantastic woman protagonizado por una actriz transgenero fue incluida en mejor película extranjera y es la única producción latina en contender en esta categoría.

Esta vez la Academia que había sido crítica en las entregas de los dos últimos años por no tener actores afroamericanos en las categorías de actuación, nominó a cuatro actores de color.

Los afroamericanos incluidos en las categorías de actuación son Daniel Kaluuya por Get out y Denzel Washington por Roman J. Israel, Esq. para mejor actor, mientras que Mary J. Blige por Mudboundand y Octavia Spencer por The shape of water para la mejor actriz de reparto.

La Academia sigue siendo 87 por ciento blanca y 72 por ciento hombres, ha realizado un esfuerzo concertado para diversificar su membresía en los últimos años.

Solo un puñado de películas enfocadas en personajes afroamericanos se convirtieron en parte de la conversación de los premios este año, incluida la historia de terror Get out, que ganó la nominación de mejor película y en guión original.

Mudbound, la historia de dos familias, una negra y otra blanca, en el Jim Crow South, no llegó a ser para mejor película y solo en adaptación de guión.

En un avance para la diversidad, su directora de fotografía, Rachel Morrison, se convirtió en la primera mujer nominada en cinematografia.

El director mexicano Guillermo del Toro es un reflejo de la diversidad y sobresale con sus 13 nominaciones por The shape of water incluidas mejor película y director.

Greta Gerwig se convirtió en la quinta mujer nominada en la categoría de dirección por su cuento de mayoría de edad, Lady bird, por la que también ganó una nominación al guión original.

Battle of the sexes que fue protagonizada por Emma Stone y Steve Carell tampoco consiguió nominaciones.

Mientras que Three billboards outside Ebbing, Missouri consiguió siete nominaciones, incluida la de película, actriz (Frances McDormand) y actor de reparto (Sam Rockwell y Woody Harrelson), el director de la película, Martin McDonagh, quedó fuera del campo del mejor director.

ERV