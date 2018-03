Pocos pines y sin "dress code" en alfombra roja de Oscar 2018

Los Ángeles

Sin el negro como código exigido por "Time's Up", los pines y lazos que propuso esta plataforma como protesta alternativa, fueron contados durante la primera parte de la alfombra roja previa a la 90 edición de los Oscar, donde se impusieron los colores sin mensaje. Ganaron los estilismos.

Cuando el mundo entero esperaba que la ola negra inundara la alfombra roja de los Oscar, la pasarela más mediática del cine ha recuperado el color. Azules, blancos rotos y rojos pasión dieron las primeras notas de color a la gala, en la que tampoco faltaron vestidos negros, pero esta vez sin connotaciones de género.

La actriz y cantautora Sophia Carson ha sido una de las primeras en posar a las puertas del Teatro Dolby de Hollywood, ataviada con un vestido túnica con una capa de gasa, en color rojo pasión, a juego con la clásica alfombra. Pero sin pines ni insignias de ningún tipo.

Minutos después, la intérprete Elaine McMillion Sheldon paseaba ante las cámaras con un vestido satinado de color azul mar, decorado con un impresionante cuello joya de flores doradas.

McMillion sí ha completado su estilismo con el pin oficial del movimiento "Time's Up", la única insignia que la organización ha pedido que se utilice en esta gala para apoyar la lucha contra los abusos de género en la industria cinematográfica.

Una decisión que la plataforma ha tomado para evitar que sus reclamaciones se vinculen únicamente con las alfombras rojas, tras las oleadas de trajes negros que protagonizaron las galas de los Globos de Oro y los BAFTA.

Sin embargo, hasta el momento se han visto pocos pines sobre la alfombra roja, en la que predominan estilismos planos con pocos adornos.

Uno de los pocos estampados ha sido el de la intérprete española Paz Vega, quien ha optado por un elegante vestido blanco con motivos de cerezos en flor, con un diseño que evocaba líneas de Givenchy.

Pero si hay un estampado que acaparó las miradas fue el de la original camisa de James Ivory, nominado al Oscar al Mejor Guión Adaptado por Call Me By Your Name.

Elio, el personaje que interpreta Timothée Chalamet en la cinta, se ha plasmado en la camisa del veterano, quien a sus 89 años se ha atrevido a innovar más que la mayoría de sus compañeros de alfombra.

Otra veterana de la industria, Jane Fonda, posó ante las cámaras con un vestido blanco de escote asimétrico, adornado con el pin de "Time's Up".

La mexicana Salma Hayek optó por un vestido malva de volantes desde la cintura con pedrería sobre cuello y hombros que evitaba cualquier collar.





