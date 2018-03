Premios Oscar 2018: Ceremonia en vivo, MINUTO A MINUTO

Ciudad de México

La forma del agua se llevó cuatro premios Oscar, de los 13 galardones por los que competía: Mejor Película, Director, Banda Sonora y Diseño de Producción.

Uno de los momentos más cómicos de la ceremonia fue cuando Guillermo del Toro tomó el sobre de Warren Beatty para ver que no se equivocara como el año pasado, cuando por error nombró como ganadora a la película La la land cuando en verdad, la presea era para Moonlight.

Otro de los momentos más destacados fue cuando Natalia Lafourcade y Gael García interpretaron "Recuérdame", de Coco.

Si te perdiste la ceremonia, a continuación te compartimos cómo se vivió la gala MINUTO A MINUTO:

23:38 HORAS: Así se vive el entusiasmo del triunfo de Guillermo del Toro en el Ángel de la Independencia.

23:29 HORAS: En la Minerva, Guadalajara, celebran el triunfo de Guillermo del Toro y La Forma del Agua.

23:00 HORAS: El público llega al Ángel de la Independencia para celebrar los premios de La Forma del Agua.

Guillermo del Toro aplicó el Porque soy MEXICANO https://t.co/Dy6iNraRLk — Milenio.com (@Milenio) 5 de marzo de 2018





22:49 HORAS: Termina la ceremonia de los premios Oscar ¡Gracias por seguirnos!

22:46 HORAS: Guillermo del Toro revisa el sobre de Warren Beatty en el que dice que La Forma del Agua es la ganadora.

22:46 HORAS: El premio a Mejor Película es para La Forma del Agua.

22:33 HORAS: Frances McDormand se llevó el premio como la Mejor Actriz por Three Billboards Ouside Ebbing, Missouri.

"Todos necesitamos historias que contar y proyectos que necesitan financiamiento. Dos palabras: "inclusión y escritor".





21:28 HORAS: Gary Oldman se lleva el Premio como Mejor Actor por su trabajo en Darkest Hour.





22:14 HORAS: Guillermo del Toro se lleva el premio como Mejor Director por su trabajo en La forma del agua.

"Lo maravilloso es que nuestra industria borra fronteras", dijo.





22:00 HORAS: Coco se lleva el premio por Mejor Canción Original por "Recuérdame".





21:59 HORAS: La forma del agua se lleva su segundo premio en la categoría Mejor Banda Sonora.

21:51 HORAS: En el Teatro Dolby se escucha "This Is Me", de The Greatest Showman.

21:48 HORAS: El premio para Mejor Fotografía es para Blade Runner, sus primer premio de 14 nominaciones a lo largo de la historia.









21:36 HORAS: El premio en la categoría Mejor Guión Original es para Get Out.

21:31 HORAS: El premio en la categoría de Mejor Guión Adaptado es para Call Me By Your Name.





21:24 HORAS: Margarita Zavala celebra Oscar de Coco

21:15 HORAS: El Premio Oscar como Mejor Cortometraje es The Silent Child.

21:12 HORAS: Heaven Is A Traffic Jam On The 405 se llevó el premio Mejor Corto Documental.

21:07 HORAS: Gal Gadot y Guillermo del Toro, entre las personalidades que entregan bocadillos al público.





20:56 HORAS: Dunkirk, se llevó el premio a Mejor Edición.

20:44 HORAS: En el Teatro Dolby se escuha el tema "Mystery Of Love", Call Me By Your Name.

20:40 HORAS: Mejor Película Animada es para Coco.

20:38 HORAS: Dear Basketball se llevó el premio en la categotía Mejor Cortometraje Documental.

20:28 HORAS: Allison Janney se llevó el premio como Mejor Actriz de Reparto por su trabajo en I, Tonya.

20:23 HORAS:Una mujer fantástica se lleva el premio como Mejor Película Extranjera.

20:13 HORAS: Gael García y Natalia Lafourcade interpretan el tema "Recuérdame" en el Teatro Dolby.

20:11 HORAS: La forma del agua se llevó su primer premio en la categoría Mejor Diseño de Producción.

20:09 HORAS: En la presentación de la categoría Mejor Diseño de Producción, Lupita Nyong'o dedicó su discurso a los dreamers "Todos en esta sala somos dreamers, seguimos soñando en trabajar en el cine".

20:01 HORAS: Dunkirk se llevó el galardón en la categoría Mezcla de Sonido.

19:58 HORAS: Dunkirk se llevó el galardón en la categoría Mejor Edición de Sonido.



19:57 HORAS: Eiza González y Ansel Elgort presentan el premio Edición de Sonido.





19:43 HORAS: Mary J Blige interpreta Mighty River.

19:39 HORAS: Icarus se llevó el premio en la categoría Mejor Documental. El director agradeció a la plataforma de streaming Netflix por tener en su catálogo este largometraje.

19:30 HORAS: Phantom Thread se llevó el premio en la categoría Mejor Vestuario.

19:26 HORAS: Darkest Hour se llevó el premio a Mejor Maquillaje y Peinado.

19:22 HORAS: En su discurso de inicio, el presentador Jimmy Kimmel pidió terminar con el acoso sexual en la industria cinematográfica, "el mundo nos observa", dijo.

19:17 HORAS: El primer ganador de la noche fue Sam Rockwell, Three Billboards Ouside Ebbing, Missouri&nbs













19:03 HORAS: Guillermo del Toro apoya movimiento Time's Up

19:02 HORAS: INICIA LA CEREMONIA NÚMERO 90 DE LOS PREMIOS OSCAR

19:00 HORAS: Alejandro González Iñárritu le deseó suerte a Guillermo del Toro

18:47 HORAS: Eiza González habló sobre su trabajo en Hollywood. "Como mexicana es importante porque cada año se demuestraque los latinos tienen mucha fuerza, sólo faltan más mujeres latinas que estén al frente de las películas. Salma Hayek y Penélope Cruz abrieron las puertas a muchos".





18:30 HORAS: Rita Moreno llegó con el vestido que usó en 1962

18:28 HORAS: Guillermo del Toro mostró su apoyo al movimiento Time's Up .





18:16 HORAS: DeGeneres aconseja a Kimmel imaginarse a todos desnudos en los Oscar

18:07 HORAS: "He tenido que tomar decisiones para sentirme libre completamente, soy feliz de trabajar en Latinoamérica y en el mundo", dijo el Gael García en su paso por la alfombra roja.

El actor expresó su alegría de presentar Museo en Berlín y le mandó un saludo a sus compañeros de reparto.

17:56 HORAS: Salma Hayek desfila por la alfombra roja de los Premios Oscar.





17:39 HORAS: Eiza González llega al Teatro Dolby en Los Ángeles, en su paso por la alfombra roja dijo cómo fue trabajar con música en Baby Driver: "Algunas escenas teníamos que ir al ritmo de la música". La película está nominada Mejor Mezcla de Sonido.

La estrella mexicana dio a conocer que trabaja en una película con Steve Carell: "Es increíble trabajar con él, es profesional, divertido, quiere que todo el mundo brille. Hay muchas mujeres en el elenco".







17:32 HORAS: ¿Qué podría salir mal este año?, se pregunta Jimmy Kimmel

17:21 HORAS: Natalia Lafourcade y Gael García interpretarán "Recuérdame" en los Premios Oscar.









17:08 HORAS: "Una de las aportaciones que tiene Coco es que la gente aprecie la muerte y la vida", dijo Gael García en entrevista con E! Entertainment a su paso por la alfombra roja.

Sobre las nominaciones de Guillermo del Toro, el actor dijo que en México "es la persona para hacer cine con él" y le deseó suerte en esta gala.

16:59 HORAS: Tom Holland, protagonista de Spiderman llega a la alfombra roja.





16:40 HORAS: El director de Coco ya tiene un Oscar... en sus calzones

16:33 HORAS: Estrellas usarán pines contra violencia armada en los Oscar

16:20 HORAS: Jimmy Kimmel se pregunta este año ¿qué podría salir mal?





16:07 HORAS: Natalia Lafourcade y Gael García Bernal están listos para su presentación en el Teatro Dolby. "Hoy es el día. Hoy me toca pararme en el escenario de los Oscares para cantar Remember me, canción escrita por Kristen Anderson-López y Robert López, y que interpretaré junto a Miguel, Gael García y un grupo de bailarines y músicos espectaculares. Todos estamos ilusionados y felices. Todos estamos representando a México en esta celebración del cine tan importante", dijo la cantante en su cuenta de Instagram.









15:58 HORAS: Quiénes y por qué han ‘desairado’ al Oscar

15:22 HORAS: Programa especial de Guillermo del Toro con Susana Moscatel

15:00 HORAS: Eugenio Derbez está listo para ser uno de los presentadores de la noche en el Teatro Dolby y su emoción la compartió en su cuenta de Instagram. "¡Hoy es el día! ¡MEJOR IMPOSIBLE!





ES