El director de 'Coco' ya tiene el Oscar… en sus calzones

Lee Unkrich, el director de Coco y quien plasmó el Día de Muertos en una película animada, ya tiene asegurado un Oscar con su película que hizo sacar al menos una lágrima a cada mexicano.

Pero su esposa no está tan segura, y por eso, hizo que el director estadunidense usara debajo de su elegante smoking un par de bóxers color negro con dos estatuillas estampadas en cada lado.

En un tuit, el también director de la saga de Toy Story y ganador del Oscar por la tercera parte de la historia de juguetes que cobran vida, compartió una imagen de la ropa interior que su esposa le dio.

"Mi increíble esposa me hizo esto hace siete año. Aquí están esperando que su magia funcione otra vez esta noche", escribió.

My awesome wife made these for me seven years ago. Here’s hoping they work their magic again tonight.. pic.twitter.com/pD3S1k9GcZ