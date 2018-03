Me vas a llevar mariachi, ¿o qué?: Del Toro a Derbez

Tras terminar la ceremonia de los Oscar 2018, Eugenio Derbez abrazó efusivamente a Guillermo del Toro para felicitarlo por los premios ganados, mientras el cineasta le preguntaba si celebraría con él.

-Me vas a llevar mariachi, ¿o qué?

-Sí, ¡claro!, respondió el comediante mexicano.

-¡A huevo, yo le entro, eh!

Ambos permanecieron abrazados unos segundos, antes de que Del Toro se despidiera y le dijera: "¡cuídate, cabrón!".

Derbez publicó el video en sus redes sociales y lo acompañó con un mensaje de felicitación.

"¡Qué emoción estar con el hombre del momento Guillermo del Toro! ¡Felicidades La forma del agua! #Oscars", escribió.

La película de Guillermo del Toro ganó cuatro de 13 candidaturas a las que estaba nominada y se llevó Mejor Dirección y Mejor Película, las categorías más importantes de la noche.

Mira el video del encuentro:

¡Qué emoción estar con en hombre del momento @RealGDT ! Felicidades @shapeofwater ! #Oscars / With the winner of the night ! So proud! #mexicoenlososcarpic.twitter.com/dCyDC6mM5Q