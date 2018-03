'La forma del agua' gana Mejor Película en los Oscar 2018

Ciudad de México

La forma del agua de Guillermo del Toro se llevó el máximo galardón de la noche en la 90 edición de los Oscar al coronarse con Mejor Película.

La cinta del mexicano estuvo nominada a 13 categorías donde ganó en las categorías Mejor Banda Sonora, Mejor Diseño de Producción y Mejor Director.

La película se impuso ante sus competidoras: Call Me By Your Name, Darkest Hour, Dunkirk, Get Out, Lady Bird, Three Billboards Outside, Phantom Thread y The Post.

Alfonso Cuarón lo hico en 2013 con Gravity, Alejandro González Iñárritu por Birdman en 2014 y un año después por Revenant.

Un monstruo acuático y una mujer muda son los protagonistas de este filme que se centra en el tema del amor donde éste va más allá de las apariencias físicas y donde también se tocan otras problemáticas sociales como la discriminación.

Aquí te dejamos el tráiler del filme.

DAPR