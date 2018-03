Así 'googlearon' a Eiza González en todo el mundo.

Gracias a su vestido amarillo de Ralph Lauren, Eiza González se convirtió en uno de los íconos de los premios Oscar 2018. No lo decimos sólo por los divertidos memes que los mexicanos publicaron sobre ella, sino también por el importante número de búsquedas que se realizaron sobre la actriz en todo el mundo.

Según informó Google, en Estados Unidos, Canadá, India, Reino Unido y Australia miles de personas buscaron quién era la mujer del vestido amarillo en la alfombra roja. La compañía señala que la búsqueda del término creció esa noche más de 2 mil 900 por ciento.

TE RECOMENDAMOS: Eiza acertó con el vestido que usó en el 'after party' del Oscar

+2,900% spike in searches for "Oscar yellow dress" tonight



MORE DATA: https://t.co/sQPTxfbJcgpic.twitter.com/53b01gEg4k