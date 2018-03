El Oscar a los mejores memes es para... Eiza González

La presencia de Eiza González esta noche en los Oscar generó furor entre los mexicanos, que en redes sociales compartieron divertidos memes inspirados en la actriz mexicana.

Algunos usuarios adaptaron su peculiar vestido amarillo con los colores de equipos de la Liga MX, en concreto, América y Morelia.

TE RECOMENDAMOS: Las peor vestidas en los Oscar 2018

Otros más hicieron notar el gran cambio físico que ha dado la actriz desde que participó en la telenovela Eiza... érase una vez.

Aquí te dejamos los memes más divertidos:

>¿Eiza se inspiró en 'La Tesorito'?

Who wore it better? #oscarspic.twitter.com/dZI4LegD5i