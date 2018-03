"Chismes de lavanderas", acusaciones en mi contra: Fox

México

Después de que Diego Fernández de Cevallos acusara a Vicente Fox de querer presionar a Gustavo Ponce para declarar en contra de Andrés Manuel López Obrador y bajarlo de la contienda presidencial de 2006, el ex presidente dijo que eso es "un chisme de lavanderas".

En entre vista con Azucena Uresti para Milenio Televisión, Fox dijo que se trata de un "chisme" de López Obrador para "curarse en salud; todo este chismerío es producto de Lopitos".

"Oye, Diego no seas hipocritón, por qué haces todo este desmadre", dijo en referencia a Fernández de Cevallos.

Vicente Fox negó que él o alguien de su equipo ejerciera presión para que Gustavo Ponce, ex colaborador de López Obrador en el Gobierno del entonces Distrito Federal, declara en contra del tabasqueño y así quitarlo de la contienda electoral.

Fox señaló que lo que López Obrador debe responder "es de dónde se robaron tanto dinero; este cuate nos sigue a engañando por tercera ocasión".

Azucena Uresti preguntó a Fox qué pasará con él si Andrés Manuel gana la Presidencia a lo que el ex mandatario respondió, "ni me va ni ve viene, me preocupan sus ideas de populismo y demagogia, él no entiende de rigor financiero, de cuidar el presupuesto", respondió y remarcó que López Obrador no será presidente.

Ante los señalamientos de que el candidato por la coalición Juntos Haremos Historia le quitará su pensión, Fox dijo que le "vale madres" y que no la necesita, y arremetió otra vez, "con sus ideas, López Obrador llevará a México al despeñadero".

Va con Meade

Al preguntarle con cuál de los candidatos se declinaría en las próximas elecciones, Fox dijo que el más calificado es el candidato del PRI, José Antonio Meade, aunque le recomendó lavarse la cara y no solo hacer promesas, sino tomar acciones.

¿Y el PAN?

"¿Sigue siendo del PAN?", preguntó Azucena, "Yo soy verde, blanco y colorado, y estoy a favor de mi querido México", respondió.

