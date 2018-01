Pide a Profeco reforzar operativos por precio de tortilla

Monterrey

Para evitar que haya abusos en la venta del kilo de tortillas en Monterrey, el diputado federal del Partido Acción Nacional, Juan Carlos Ruiz, pidió a la delegación estatal de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) reforzar los operativos necesarios.

El legislador sostuvo una reunión con el delegado estatal de la Procuraduría Federal del Consumidor, Ricardo Páez, y no dejaron muy claro cómo poder sancionar a quien aumente el precio de la tortilla, ya que el funcionario federal declaró que se rige por la oferta y la demanda.

“Esta reunión nos sirve para aclarar lo que esperábamos, hay un precio establecido entre 14 y 15 y ya están haciendo su trabajo de verificación de precios y un servidor como diputado preocupado por proteger la economía de los regiomontanos les venimos a pedir que refuercen el trabajo que ya vienen haciendo como siempre.

“Nos comparte el contador Ricardo, que precisamente el procurador a nivel nacional habló que independientemente de la nota de un incremento en el precio del gas, eso no es para que impacte como algunos productores y representantes de asociaciones decían que podía incrementarse hasta a 20 pesos, pues no va en este sentido; la banda que ya el procurador y la Secretaría de Economía han dado, es que para el caso de Nuevo León sea entre 14 y 15 pesos”, comentó Juan Carlos Ruiz.

Por su parte, el delegado de la Profeco señaló que realizan verificación en campo con monitoreo de precios para constatar que no haya sobresaltos en perjuicio de la economía familiar.

Sin embargo, en tiendas de autoservicio desde hace más de un año se venden paquetes de tortilla menores a un kilo, en un precio de 18 pesos, lo que violaría estas disposiciones.

“Hay argumentos de que el gas LP ha incrementado el precio, y pues bueno, Nuevo León no usa gas LP en el tema tortillerías; en el tema del alza de los combustibles, bueno, pues cuál alza de los combustibles”.

¿El precio de la tortilla está regulado por la Profeco?

“No, no, no; existe un precio establecido que no es un precio uniforme, no hay un control de precios oficial, varía en diversas locales de la República Mexicana, se rige por oferta y demanda, aquí el precio está entre los 14 y los 15 (pesos), pues es donde se está manteniendo afortunadamente”, declaró.

Expresó que cuando esta dependencia federal puede intervenir es cuando hay un aumento desmedido, que dijo, tiene que ser justificado, y que el tema de precios lo ve la Secretaría de Economía.

El teléfono de la Profeco en Nuevo León es 83474849.