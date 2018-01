Prevé MC que sí habrá aumento a la tortilla

Monterrey

El dirigente estatal del Movimiento Ciudadano (MC), Samuel García, pronosticó que aunque no ha habido un incremento al precio de la tortilla, finalmente sí se llevará a cabo debido, entre otras cosas, a que la materia prima y energéticos encarecieron.

El también diputado local comentó que no es culpa de los productores de la tortilla, sino de malas políticas de gobierno en relación al costo de la gasolina.

TE RECOMENDAMOS: No hay duda de que habrá un incremento, dice productor

El entrevistado anticipó que además se prevé un aumento en otros productos de la canasta básica, como el huevo.

“Desgraciadamente la mala noticia es que van a aumentar, es un hecho que van a aumentar por una sencilla razón, todos los energéticos y la materia prima es más cara. De inicio en el tema de energéticos la misma ley establece que se tiene que actualizar con el INPC (Índice Nacional de Precios al Consumidor) y ampliar un 10 por ciento, hoy la gasolina ya vale más de 20 pesos (el litro), pero el PRI para cuidar a Meade, autor intelectual, está subsidiando hasta con 2.66 pesos magna, Premium y diesel, pero hoy en día ya la manga y Premium valen más de 20, 21, hay les encargo en julio que se acaba la elección el trancazo que viene.

“Eso sucede porque el gobierno sí puede controlar la gasolina, pero no puede vía Profeco controlar la tortilla, el huevo y los demás productos, esos van en aumento desproporcionado y no es culpa del productor o del importador, no son oligopolios que se ponen de acuerdo para fregar a la gente, es por malas políticas del gobierno que no supieron lo que estaban haciendo y hoy nos pega a todos los mexicanos”, comentó.

Lo anterior luego de que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) dijo que no permitirán aumentos injustificados en el costo de la tortilla, esto tras el pronunciamiento de un líder productor de tortilla sobre la inminente alza en el precio del producto.

El miércoles, el procurador Rogelio Cerda Pérez se refirió a las declaraciones de Lorenzo Mejía Morales, presidente de la Unión Nacional de Industriales de Molinos y Tortillerías, quien dijo que el precio de las tortillas subirá en todo el país debido al costo de la energía, el gas y la gasolina.

Cerda Pérez dijo que estas declaraciones estaban muy lejos de tener un sustento académico o un análisis económico que justifique su postura.