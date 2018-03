Diputados niegan línea para terna de Fiscalía en Delitos Electorales

Monterrey

Los coordinadores de las bancadas del PAN y del PRI descartaron de nuevo que haya habido línea para votar por determinada terna de la que obtendrán al titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales.

Luego que los legisladores eligieron a los aspirantes, Gilberto Pablo de Hoyos Koloffón con 41 votos; Claudia Patricia de la Garza Ramos con 37, y al ciudadano Francisco Daniel Navarro Badilla con 38, para la referida fiscalía, el coordinador de la bancada del PAN, Arturo Salinas, comentó que si lo deciden los priistas y los panistas es porque no habría mayoría sin la representación de ambas fuerzas políticas, y descartó que hayan dado línea a sus compañeros para votar por determinados números en la lista de aspirantes.

TE RECOMENDAMOS: Eligen a terna para Fiscalía Especializada en Delitos Electorales

"Es una decisión que no está tomada de manera mayoritaria, está tomada prácticamente de manera unánime por todos los grupos legislativos. El trabajo de un Congreso es buscar consensos, si no hay consensos no se puede aprobar absolutamente nada. No se puede votar por un número, se vota por un nombre", declaró.

Expresó que los diputados panistas tomaron en cuenta básicamente para formar un criterio las recomendaciones que el Comité de Selección les hizo.

Comentó que además tomaron en cuenta la experiencia, el haber ocupado ya un cargo en el servicio público que garantice que tienen las capacidades para hacer buenos funcionarios públicos.

"Y en el caso de la Fiscalía Electoral, pues es muy puntual, ya que tenemos tres candidatos que fueron electos y los tres han tenido experiencia en el servicio público electoral, lo cual garantiza por su propia trayectoria, por los cargos que han tenido y la imparcialidad con la que se han desempeñado", declaró.

El coordinador de los legisladores panistas comentó que de entre ellos tres todos tienen la misma probabilidad.

Por su parte, el coordinador de la bancada del PRI, Marco González, explicó que se trata de tres buenos candidatos, y con el perfil para ser finalistas, por lo que no hubo línea para ellos.

"Son buenos candidatos que obtuvieron la mayoría de los votos, no fue de manera unánime, uno obtuvo 41, otros 38 y la otra 37, para poder ver ya en la comparecencia quien pueda tener el mejor perfil y hacerse cargo de esta nueva fiscalía. Nunca ha habido temas partidistas en estas elecciones", explicó.