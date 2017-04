Senado se apura para sacar Ley de Desaparición Forzada

Ciudad de México

Senadores y funcionarios trabajan a marchas forzadas para sacar en este periodo de sesiones la Ley de desaparición forzada de personas y desaparición entre particulares; hasta ahora, el punto en el que no han logrado un consenso es que las ONGs quieren una policía nacional de búsqueda, pero la Secretaría de Gobernación y la Procuraduría General de la República rechazaron la propuesta.

Poco después del mediodía comenzaron a sesionar las comisiones unidas de Derechos Humanos, Gobernación, Justicia y Puntos Constitucionales; se espera que la discusión se prolongue hasta la madrugada.

En entrevista en el Senado, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa, dijo que se busca una ley que sea mejor y defina claramente las sanciones para todo el país, así como la política pública para prevenirlo, "por eso se está haciendo el esfuerzo de sacar adelante en este periodo esta ley que es tan importante".

Recordó que hay dos peticiones concretas del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y tienen que ver con tortura y desaparición. "Con tortura concluyó el proceso, se aprobó aquí (el Senado) con una base muy importante para que en el caso de los diputados salga adelante y aquí estamos para sacar (el tema de) desaparición", apuntó Campa.

Mencionó también que tener una ley no garantiza que las cosas mejoren, "pero no tener una ley prácticamente asegura que no vamos a ser capaces ni de cambiar las condiciones para inhibir a los perpetradores, ni tener una mejor política pública para la búsqueda. Entonces es un elemento que aunado con otras cosas ayuda mucho".

Indicó que hay un planteamiento que tiene que ver con inhumaciones y exhumaciones, relacionadas con una nueva normatividad para todo el país sobre fosas comunes y panteones "y naturalmente para cambiar las condiciones y erradicar esta terrible realidad de desaparición".













