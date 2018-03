Senado reprueba reunión entre Peña y yerno de Trump

México

El presidente del Senado, Ernesto Cordero, cuestionó la reunión del presidente Enrique Peña Nieto con Jared Kushner, al aseverar que el jefe del Ejecutivo mexicano no tiene que tratar con el yerno de su homólogo estadounidense, Donald Trump, pues esa es tarea de la Cancillería o la Secretaría de Economía, “pero no el Presidente de México”.

En el mismo sentido, la senadora del PT-Morena, Dolores Padierna, dijo que es denigrante ese encuentro porque se le da carácter de visita de Estado a un personaje que no tiene ni las atribuciones ni el cargo formal para tener un encuentro con un jefe de Estado como es Peña Nieto.

TE RECOMENDAMOS: Jared Kushner se reúne con Peña Nieto en Los Pinos

Entrevistado luego de la ceremonia en la que se inauguró la estación transmisora del Canal del Congreso en el cerro del Chiquihuite, Ernesto Cordero dijo que la situación entre México y Estados Unidos se ha tensado demasiado, por la posición de querer imponer aranceles unilateralmente al aluminio y al acero, lo que no ayuda en nada.

El ex secretario de Hacienda consideró que esa intención del gobierno norteamericano no ayuda a la economía, ni a la relación que se quiere construir con el nuevo gobierno de Estados Unidos, menos a la luz de un posible tratado de libre comercio que sería muy benéfico para los tres países.

“Yo espero que cualquier visita venga con ánimo constructivo, venga con ánimos de resolver temas, y también tenga mandato, que lo que pueda él platicar y pactar sea respetado, porque si no de nada sirve. Pueden venir emisarios de buena voluntad, de nada sirve si el presidente Trump a la primera declaración o al primer tuitazo lo va a desconocer”.

Dijo que en su opinión, el presidente Peña no tiene que tratar con el yerno de Donald Trump, “eso será la Cancillería o la Secretaría de Economía, a quien dispongan, pero no el Presidente de México. El Presidente de México trata con el Presidente de Estados Unidos. Yo creo que el presidente Peña no tiene por qué recibir al yerno de Donald Trump”.

TE RECOMENDAMOS: México, entre los países que intentó manipular a yerno de Trump: WP

A su vez, Padierna Luna lamentó que la Cancillería y la Presidencia acepten una humillación al recibir al enviado de Trump, en vez que ambos mandatarios se encuentren personalmente.

“Es una violación a los principios más elementales de la política exterior mexicana y un error estratégico fundamental aceptar una humillación de facto por parte del gobierno de Donald Trump y una demostración del sometimiento, la falta de claridad y de compromiso del gobierno de Enrique Peña Nieto en la defensa de la soberanía y la dignidad de los mexicanos”, puntualizó.

AJE