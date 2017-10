En SP no tenemos problemas de ejecuciones: Mauricio

Monterrey

Ante la reciente ejecución de un ex policía federal en un antro de la avenida San Jerónimo en Monterrey, el alcalde de San Pedro, Mauricio Fernández, aseguró que en su municipio no han tenido problemas con las ejecuciones.

Pese a que en meses pasados se dio la ejecución de elementos municipales, y demás muertes violentas, atribuidas presuntamente a la delincuencia organizada, el edil sampetrino sostuvo que a él solamente le dejan los cuerpos tirados en su ciudad.

A pregunta expresa de cómo le han hecho para bajar este tipo de incidentes delictivos, el munícipe contestó que son varios factores, como la contratación de más elementos policiacos.

"Son varios temas, uno es tener la cantidad de elementos que se debería de tener, si no tienes policías pues es muy difícil enfrentar un problema, en San Pedro no tenemos problemas de ejecuciones, a veces me dejan un muertito que me lo avientan o cosas por el estilo, pero problemas que tenga aquí con las ejecuciones, no tengo", refirió.

Destacó que San Pedro cuenta con diversos sistemas de inteligencia para detectar y combatir el crimen.

Por ello, consideró que en la medida en que un municipio esté informado tendrá la capacidad de hacer y responder a situaciones de emergencia.

En este sentido, adelantó que ya pronto publicará información de cómo San Pedro está mejor en los temas de seguridad que ciudades americanas como San Francisco, Chicago y Dallas.

"Pronto voy a publicar los números... Por decirte, comparado a ciudades americanas como Dallas, San Francisco o Chicago, vaya las ciudades donde hay muchos mexicanos, fácilmente andamos como, 10 veces menos delitos por habitante que cualquiera de esas ciudades que te acabo de mencionar, y esto pronto lo voy a publicar para que vean que San Pedro compite con las mejores ciudades del mundo", concluyó.

