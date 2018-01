Cierran convocatoria para fiscalías de la SEA

Monterrey

Al cierre de registros para quienes aspiren a cualquiera de las tres fiscalías que contempla el Sistema Estatal Anticorrupción, un total de 92 ciudadanos acudieron a presentar documentación para ser contemplados dentro de la selección, donde destaca que apenas cuatro mujeres se anotaron participar.

La presidenta de la Comisión Anticorrupción del Congreso del Estado, la diputada Yanira Gómez, declaró que se trata de perfiles con capacidad, y que ahora toca al Comité de Selección proceder a revisar la documentación para comenzar los apercibimientos a partir de la próxima semana para quienes les haya faltado algún documento por entregar y posteriormente continuar con las entrevistas de cada aspirante.

"La Fiscalía General cierra con 51 aspirantes registrados, la Fiscalía en Combate a la Corrupción con 20 registrados y la Fiscalía en Delitos Electorales con 21, es una convocatoria obviamente muy nutrida en las tres fiscalías y obviamente con muy buenos perfiles. Cuatro mujeres se registran en total al proceso", declaró.

Entre quienes acudieron a registrarse este último día en la Oficialía de Partes del Congreso del Estado, destacan los ex procuradores, Luis Carlos Treviño Berchelmann, Alejandro Garza y Garza, Roberto Carlos Flores Treviño; el ex subprocurador, José Luis Robles y Gayol; el delegado de la Profepa, Víctor Jaime Cabrera Medrano, además del ex subdirector de Seguridad Pública del Estado, David Segura Dessavre, quienes buscan la Fiscalía General.

Otros aspirantes a la Fiscalía General que acudieron este viernes, son el ex juez y ex magistrado del Tribunal Superior de Justicia, Luis Hernán Quintanilla Pedraza; el abogado Mauricio Castillo Flores, Gonzalo Francisco Reyes Salas, Aurelio Galindo Bravo, Javier Luis Navarro Velasco, Omar Sergio Garza Guerra, Carlos Tristán Garza Ruiz, Martha Camacho Salazar, Ricardo Javier Álvarez Peña, Arturo Merla Martínez, Jesús Carlos Álvarez González, Pedro José Arce Jardón, Alfonso de los Ríos Santamaría, Leopoldo Ángeles González, Sandra Paola González Castañeda, Mario Alberto Hernández Garza, Francisco Muñoz Hernández y Jesús Gerardo Vigil García.

En cuanto a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, se registraron este viernes, el ex presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y ex presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad, Alfonso Verde Cuenca, Martha Camacho Salazar, Roberto Carlos Flores Treviño, Teódulo Martínez Salarza, Alfonso de los Ríos Santamaría, Carlos Alberto Soto Zertuche, Ramón Oceguera Ramos y nuevamente Mauricio Castillo Flores.

Para la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales se presentaron la abogada y criminóloga, María Luisa Viramontes Gloria; y Claudia Patricia de la Garza Ramos, quien es actualmente consejera de la Comisión Estatal Electoral, Jesús Alberto Tavera Rivera, agente del Ministerio Público; Reynaldo González Gallegos, Francisco Javier Puga Gandarilla, Luis Gerardo Islas González, Javier López Ortiz, Francisco Daniel Navarro Badilla y Mauricio Castillo Flores.

A las 17:00 integrantes del Comité de Selección harán una guardia de una hora en la Oficialía de Partes para a las 18:00 dar por terminada la convocatoria que estuvo vigente durante 15 días hábiles