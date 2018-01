Hacen fila para registros de fiscalías

Monterrey

A unas horas del cierre de registros para quienes aspiren a cualquiera de las tres fiscalías que contempla el Sistema Estatal Anticorrupción, más de 60 personas acudieron a presentar documentación para ser contemplados dentro de la selección, donde destaca que en este último día apenas acudieron dos mujeres a participar.

Entre quienes acudieron a registrarse este último día en la Oficialía de Partes del Congreso del Estado, destacan los ex procuradores, Luis Carlos Treviño Berchelmann, Alejandro Garza y Garza, Roberto Flores Treviño; el ex subprocurador, José Luis Robles y Gayol; el delegado de la Profepa, Víctor Jaime Cabrera Medrano, además del ex subdirector de Seguridad Pública del Estado, David Segura Dessavre, quienes buscan la Fiscalía General.

Otros aspirantes a la Fiscalía General son el ex juez y ex magistrado del Tribunal Superior de Justicia, Luis Hernán Quintanilla; los abogados Mauricio Castillo Flores, Gonzalo Reyes Salas, Aurelio Galindo Bravo, Javier Luis Navarro Velasco, Omar Sergio Garza Guerra, Reynaldo González Gallegos, Carlos Tristán Garza Ruiz y Jesús Gerardo Vigil García.

En cuanto a la Fiscalía Anticorrupción, se registraron este viernes, el ex presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y ex presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad, Alfonso Verde Cuenca y nuevamente Mauricio Castillo Flores.

Para la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales por fin se presentaron dos mujeres, se trata de la abogada y criminóloga, María Luisa Viramontes Gloria y Claudia Patricia de la Garza Ramos, quien es actualmente consejera de la Comisión Estatal Electoral, Jesús Alberto Tavera Rivera, agente del Ministerio Público y Mauricio Castillo Flores.

Destaca que alrededor de las 14:00 se formó una fila en la ventanilla de la Oficialía de Partes, ya que llegaron de golpe cinco aspirantes, por lo que se les dio una ficha a cada uno para pasarlos en orden.

A las 17:00 integrantes del Comité de Selección harán una guardia de una hora en la Oficialía de Partes para a las 18:00 dar por terminada la convocatoria que estuvo vigente durante 15 días hábiles.