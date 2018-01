Se registran otros seis para fiscalías del SEA

Monterrey

Este jueves, al menos hasta las 16:00, otros seis ciudadanos presentaron su registro en busca de dos de las tres fiscalías que contempla el Sistema Estatal Anticorrupción.

Casi todos los aspirantes, que este jueves acudieron a la Oficialía de Partes del Congreso del Estado son ex funcionarios públicos ligados partidos políticos.

Quienes acudieron son: Gerardo Montes Martínez, ex subprocurador de Justicia durante el gobierno panista de Fernando Canales Clariond y Fernando Elizondo Barragán; además de Luis David Ortiz, ex diputado local del PAN, cuñado del ex gobernador panista, Fernando Elizondo y ex funcionario en el gobierno del priista, Natividad González Parás.

Además de ellos, este jueves acudió a presentar su registro José Luis Prado Maillard, ex director de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UANL, posteriormente presentó su documentación Julio César Martínez Garza, abogado del Juez Miguel Ángel Eufracio Rodríguez, a quien amparó esta semana en contra del auto de vinculación a proceso que le decretara un Juez Federal de Procesos Penales en el Estado por haber impuesto como medida cautelar al ex gobernador Rodrigo Medina de la Cruz su prisión preventiva que mantuvo 19 horas en el penal del Topo Chico.

Por la tarde acudió Salvador Benítez, ex regidor priista de San Pedro Garza García, quien incluso participó en la elaboración del SEA. Todos los mencionados aspiran a la Fiscalía General.

También se presentó el registro de Edmundo Padilla, un abogado que presuntamente no tendría nexos con algún gobierno o partido político, quien pretende la Fiscalía Anticorrupción.