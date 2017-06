Gil Zuarth pide que PAN encabece frente rumbo a 2018

Ciudad de México

El senador del PAN y ex presidente del Senado, Roberto Gil, dijo que sería "insensato" que el candidato del frente amplio no fuera de Acción Nacional, porque su partido va arriba en las preferencias electorales.

TE RECOMENDAMOS: PAN descarta frente amplio junto a Morena para 2018

"Debe ser incuestionable que el PAN debe encabezar este frente o no debería estar en duda, somos el partido que está arriba en las preferencias electorales, me parecería absolutamente insensato que el PAN no encabezara esta alianza, cómo es posible que el partido que tiene el 26, el 27, incluso el 28 por ciento de la preferencia electoral, prácticamente en todas las encuestas", señaló.

En entrevista, consideró que si su partido no condiciona ese punto, sería un error.

"No me parece sensato que deje o abandone la posibilidad de encabezar ese frente opositor, creo que no debería estar bajo interrogante, esa debe ser la condición necesaria para que se siente a negociar. Si va a ceder el liderazgo que tiene en las encuestas, me parecería sería un error histórico", insistió.

En tanto, la coordinadora del PRD en el Senado, Dolores Padierna, dijo que apoyaría la propuesta de la líder nacional de su partido, Alejandra Barrales, si el candidato que los encabece en las elecciones del 2018 sea ciudadano.

"Si es un candidato ciudadano o ciudadana sí podríamos considerarlo, porque ahí cada quien va con su propia sigla y si coincidimos con la persona entonces podemos caminar.

–¿Con un candidato ciudadano como Miguel Mancera?

- Sí, como él que no pertenece a ningún partido político y puede haber otros que se propongan, agregó.

Por su parte, el senador del PAN, Ernesto Cordero, aseguró que su partido tiene que convencer que es una buena alternativa y tiene con qué, porque gobernó el país durante 12 años.

"Por supuesto que las alianzas, coaliciones, arrimones, como le quieran llamar, por supuesto que hay que analizarlos, pero el PAN ha ganado solo en una plataforma muy definida, es un partido que ha luchado por la democracia y libertades de este país, hemos gobernado y hemos gobernado bien", subrayó.

TE RECOMENDAMOS: Mancera: ciudadanía decidirá quién encabece frente opositor



Mientras, el diputado federal de Morena, Vidal Llerenas consideró que el frente amplio no se pretende crear para sacar al PRI de Los Pinos, sino para que no gane las elecciones presidenciales Andrés Manuel López Obrador.





JASR