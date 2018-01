Rebeca Clouthier no apoya que CEN designe candidato

San Pedro Garza García

La aspirante a la alcaldía de San Pedro, Rebeca Clouthier, insinuó que no apoya la propuesta de que el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) designe directamente al candidato del PAN a la presidencia municipal, en lugar de que sea mediante elección interna del partido a nivel estatal, al asegurar que el documento en donde se hizo la petición "no tiene su firma".

Este miércoles 10 de enero, el alcalde sampetrino, Mauricio Fernández, se destapó oficialmente como aspirante a la reelección en el mismo municipio, y suscribió la petición dirigida al CEN junto con otros aspirantes panistas y funcionarios actuales.

Dicho documento está firmado también por el aspirante Homero Niño de Rivera, ex secretario de Ayuntamiento; Rafael Serna Sánchez, tesorero municipal, y Jesús Horacio González Delgadillo, actualmente secretario de Ayuntamiento de San Nicolás de los Garza, sin embargo, aunque aparece también el nombre de Rebeca Clouthier, no tiene su firma.

Sobre esto, el alcalde Mauricio Fernández mencionó que la firma no había sido plasmada en el documento puesto que no la habían localizado y que intentarían dialogar con ella en el transcurso del día.

MILENIO Monterrey buscó a Rebeca Clouthier para que aclarara su postura en el tema, ya que el Comité Estatal del PAN había aprobado anteriormente que el método de selección del candidato o candidata sería mediante elección interna de militantes en los municipios de San Pedro y Santa Catarina.

Mediante una respuesta ambigua, la ex alcaldesa sampetrina contestó: "Si no tiene mi firma ahí (en el documento), está claro. Y no te puedo seguir respondiendo, estoy ocupada".

De tal manera, la aspirante sampetrina admitió que la carta no fue firmada por ella pese a que Mauricio Fernández expuso que entablarían el diálogo.