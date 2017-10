PT pone en duda la alianza con Morena

Toluca

El coordinador del Partido del Trabajo (PT) en el Estado de México, Joel Cruz Canseco, dio a conocer que la alianza nacional con Andrés Manuel López Obrador no los obliga a unirse al partido Morena en la entidad, donde existen amplias posibilidades de ir solos; por lo cual siguen avanzando en la integración de sus propios candidatos.

Entrevistado luego de ofrecer una conferencia de prensa, donde dijeron ser víctimas de una persecución política por su decisión de unirse a los morenistas para la elección presidencial y darle amplias posibilidades de triunfo en 2018, indicó que para el PT las alianzas no son automáticas; si no hay acuerdos en el territorio mexiquense no van a forzar nada. Se quejó de una ola de ataques a nivel federal.

"Tenemos que dejar claro que es federal, nuestro acuerdo es con miras a ganar la Presidencia de la República, pero tampoco vamos a estar sujetos a indiferencia de manera local.

TE RECOMENDAMOS: El PRI va por la presidencia de la República: Montiel

"Si hay condiciones de hacer la alianza a nivel local se hará, en donde se pueda, y donde no, el partido irá solo", señalando el caso del Estado de México donde el próximo 1 de julio son elegidos diputados locales y ediles de los 125 ayuntamientos.

Enfatizó que la idea de generar una plataforma de registro ciudadano y militantes para participar en algún cargo popular tiene ese fin, lograr numerosas propuestas y a la fecha ya tienen suficientes aspirantes en 85 por ciento de la entidad, donde ya los están preparando.

Joel Cruz reconoció que deben fortalecer más al partido para ir en esta contienda solos, pero consideró que es buen momento para crecer.

KVS