El PRI va por la presidencia de la República: Montiel

Tlalnepantla

"Nunca me he retirado de la política y nunca me retiraré, aseguró el exgobernador Arturo Montiel Rojas, quien pronosticó que su partido, el Revolucionario Institucional, contiende para ganar la presidencia de la República, frente a sus adversarios políticos.

Esto, luego de un encuentro que sostuvo, con integrantes de la Asociación de Empresarios y Ciudadanos del Estado de México (ASECEM), donde el ex polémico gobernador hizo una apología de sus actividades como gobernador del Estado de México y sus diferentes cargos en la administración pública.

Precisó que se retiró de sus actividades políticas y partidistas debido a problemas de salud, "pero ya me reincorporé para apoyar a mi partido".

"En el Estado de México estamos unidos, porque unidos nadie nos vencerá".

En su mensaje Montiel Rojas les subrayó "estamos en la contienda, porque vamos a ganar la presidencia de la República" y la unidad es la mayor fuerza "de mi partido el PRI, del cual no me avergüenzo y llevó la camiseta bien puesta".

Destacó la importancia de fortalecer la unidad de su partido y escuchar todas las voces discordantes para concretar el triunfo del Revolucionario Institucional en los comicios del 2018, cuando se disputará la Presidencia de la República, la Cámara de Senadores, de Diputados Federales y elecciones locales en algunos estados.

Durante su discurso el exgobernador enfatizó la importancia de los empresarios, a quienes definió como promotores del desarrollo e impulsar el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas.

Luego de rememorar que durante su sexenio "recorrió el mundo para atraer inversiones y abrir mercados, así como captar una mayor inversión foránea".

LC