Promete ya no generar subejercicios en seguridad

Monterrey

Luego de la polémica generada por los cientos de millones de pesos que no se han ejercido, provenientes de fondos federales, el secretario general de Gobierno, Manuel González, se comprometió este jueves a aplicarlos al 100 por ciento antes de concluir este año.

Durante su participación en la Glosa por el Segundo Informe de Gobierno ante el Congreso del Estado, el funcionario estatal comentó que actualmente se ha ejercido el 53 por ciento de los recursos, principalmente del Fondo de Aportaciones en Seguridad Pública (FASP).

“Muy concreto para que no existan dudas: en este año se ha ejercido y aplicado y ya está totalmente comprometido el 53 por ciento de todos los recursos que existían, que recibimos y que fueron y de este año, todo; para diciembre de este año estará el 100 por ciento de los recursos igual que ahorita aplicado, no habrá subejercicio, no vamos a dejar ir ni un sólo peso, centavo siquiera en nada de esto, todo estará comprometido, le puedo dar los datos precisos diputado de qué porcentaje, en qué, con que monto está comprometido todo.

“Hay demasiada especulación porque hay mucha gente que tiene intereses alrededor de esto en el país, y aquí y nos son intereses precisamente políticos, no es que no ejercen, son malos, no, hay otros intereses que tienen con intereses económicos; se va a ejercer todo, no habrá subejercicios, depende de su servidor. Ha sido mucho lo que se ha especulado de eso y no es cierto”, declaró.

La semana pasada, la diputada local del Movimiento Ciudadano, Mariela Saldívar, mostró una copia de la pantalla de Mecanismo de Evaluación y Transparencia (MET) del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública actualizado al último día de agosto, donde hace referencia al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), para Nuevo León.

De acuerdo a este reporte, de los 406 millones de pesos autorizados del fondo FASP para la entidad en este 2017, sólo se ha pagado y ejercido el 3 por ciento, se ha contratado o comprometido el 15.5 por ciento y se espera recibir el 20 por ciento del fondo, pero existe un 63.5 por ciento pendiente por aplicar o contratar.

Ante ello, Manuel González comentó que se ha manoseado mucho este caso del FASP:

“Se ha manoseado mucho esto del FASP, miren, en el 2015 cuando nosotros recibimos la administración, sin que sea considerado subejercicio, quiero precisar que había un rezago en el ejercicio de seis años anteriores que nos llevaba a una suma de 305 millones de pesos que se fueron acumulando desde el 2009 hasta el 2015, y eso fue lo que nos entregaron en octubre del 2015 para ejercer.

“Quiero precisar que no hay subejercicio porque el mismo programa permite (…) he escuchado incluso voces, creo que la diputada Mariela donde dice que por qué no lo utilizan todo en el sistema penitenciario, la nota decía, no sé si usted; no podemos aterrizarlo en un sólo programa, no podemos llevarlo todo a los penales, tenemos que ubicarlo en estos ejes estratégicos por ley y así se marca”.