Vetará gobernador Ley de Gobierno Municipal

Monterrey

El gobernador Jaime Rodríguez anunció que vetará la Ley de Gobierno Municipal que el Congreso perfila autorizar para que los alcaldes puedan nombrar a su sustituto si deciden buscar la reelección.

Al ser abordado en un evento público de salud, el Ejecutivo Estatal indicó que no está de acuerdo con la aprobación que los diputados locales plantean al reformar la Constitución local y la Ley de Gobierno Municipal para que un alcalde pueda proponer a su Ayuntamiento nombrar a un miembro de su Gabinete.

“Los diputados en esa alianza PRI y PAN, que más bien son primos hermanos, se están acomodando para la competencia y acordaron modificar la Constitución en un solo día sin ninguna propuesta de nada, aprueban que los alcaldes pueden quedarse en su cargo y modifican quitándole la facultad que tiene el Congreso para nombrar o ratificar el sustituto de alcalde.

“Ahora el alcalde puede nombrar hasta su chofer de su sustituto y eso no está bien, todo lo que se hizo en la democracia de este estado lo echaron a perder los diputados… Yo no estoy de acuerdo en que hayan hecho esa aprobación… se las puedo vetar; ¡ah!, sí tengo posibilidades, podría defender al pueblo de Nuevo León vetándoles esa Ley que no creo que sea buena.

"Lo estoy afirmando, sí, claro, si les pregunto aquí a toda la raza me apoyarían de que se los vete, ¿sí o no?”, preguntó a los asistentes.

Este miércoles, el Congreso del Estado planteó reformar la Constitución local y la Ley de Gobierno Municipal con la finalidad de que un alcalde pueda proponer a su ayuntamiento nombrar a un miembro de su equipo, si es que el munícipe decide buscar la reelección.

Este planteamiento de los diputados se dio luego de que se cometió una pifia al permitirse en ayuntamientos la reelección, ya que al solicitar licencia al cargo un alcalde para contender de nuevo, en automático se nombraría a alguno de los regidores para sustituirlo, como lo marca la ley actualmente, pero nunca se analizó que éste se queda sin derecho a buscar su reelección.

Sobre las críticas de los legisladores de que Rodríguez Calderón “quemó” el término independiente en dos años, respondió:

“Me los voy a joder otra vez, les voy a ganar, todavía no es la elección, yo salí atrás como siempre me gusta salir, en una carrera de caballos, me gusta correr atrás, atrás, atrás… y al final ¡pum! les llego.

“Creo que los diputados tienen que trabajar mucho porque van a salir en una competencia, mira, qué curioso, hoy los diputados sí le van a permitir a los alcaldes quedarse en su puesto para la reelección, y a mí me están jorobe y jorobe porque me inscribí a la candidatura para buscar la Presidencia de la República ¿ya vieron quien tenía la razón?”, cuestionó.