Piden legisladores acelerar proceso contra Canales

Legisladores locales pidieron acelerar el proceso legal de Ernesto Canales para dar certidumbre a la ciudadanía sobre su posible culpabilidad o inocencia en el presunto desfalco de 6 millones de dólares y que la titularidad de la Fiscalía Anticorrupción no permanezca en el limbo.

Lo anterior debido a que este lunes se le citó a comparecer a Canales en la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México a las 11:00 para el desahogo de pruebas sobre la denuncia que realizó Paula Cusi en su contra.

Samuel García, coordinador de Movimiento Ciudadano, pidió concluir con el proceso rápidamente para que no se siga afectando la imagen de la Fiscalía.

"Quisiéramos que ya ahí sí se dé carpetazo porque ocupamos un fiscal anticorrupción de tiempo completo (...) que lamentable porque el tener a nuestro fiscal Anticorrupción en un caso dudoso de si es o no culpable de algún delito pues claro que afecta a la imagen tanto de la institución como de él mismo entonces ojalá que tenga la capacidad de sacar ese tema adelante y tener a Nuevo León tranquilo", manifestó.

El diputado local del PAN, Hernán Salinas, criticó que el gobernador Jaime Rodríguez permita que Ernesto Canales continúe en su puesto al tiempo que se le sigue un proceso judicial.

"Lo que hemos sostenido y en lo que hemos señalado es que creo que en un tema tan sensible como es la lucha contra la corrupción de esta asignación que tiene la fiscalía lo ideal es que quien ocupe ese puesto sea una persona que no tenga ningún proceso judicial abierto.

"Nos preocupa que en un área tan sensible el gobernador no haya solicitado ya ante esta situación que el actual fiscal se separe permita desahogar el proceso que hay en su contra y al final dependiendo de la conclusión del mismo decida si se reincorpora o no", expresó.

Por otra parte, el priista Marco González le deseo éxito en su defensa y comentó que el proceso debe desarrollarse apegado a derecho para que la justicia tenga la última palabra.

"Finalmente si él tiene la razón la justicia le va a dar la razón y vamos a esperar como termina este proceso ojalá que se presente ahí en la Ciudad de México. Yo le deseo a él mucho éxito en su defensa, ojalá que tenga la verdad, Paula Cusi trae otra verdad y finalmente la justicia se tiene que llevar a cabo y que pruebe sus elementos o que tenga la verdad infinita salga ganador en esto", dijo.

