Congreso inicia periodo ordinario con ausencia de 216 diputados

México

Con la asistencia de 284 de los 500 diputados federales y 79 de 128 senadores, el Congreso de la Unión abrió el último periodo ordinario de sesiones de la LXIII Legislatura, con la expectativa de resolver asuntos pendientes como los nombramientos del fiscal general, el fiscal anticorrupción y el auditor superior.

Por mandato de la Suprema Corte de Justicia, la Cámara de Diputados y el Senado de la República deben expedir a más tardar el último día de abril la legislación en materia de propaganda gubernamental, además de las prioridades definidas por los diversos grupos parlamentarios en sus respectivas agendas.

En su primera sesión del periodo, las fracciones parlamentarias describieron sus agendas legislativas, pero también fijaron sus posicionamientos políticos sobre a la contienda electoral por la Presidencia de la República.

En representación del PRI, la diputada Montserrat Arcos subrayó que México merece un mejor destino y por ello es momento de acelerar su transformación con la elección presidencial de José Antonio Meade.

“Será fundamental que quien resulte electo para gobernar a los mexicanos sea un presidente de probada capacidad, sensible y conciliador, con la decisión firme de incorporar a los mexicanos en la transformación, asegurando que todos sean beneficiados, particularmente quienes más lo necesitan”, dijo.

En su turno, el coordinador de los diputados del PAN, Marko Cortés, llamó no solo a sus aliados del PRD y MC, sino al PRI, Partido Verde y Nueva Alianza a construir coincidencias, al tiempo de rechazar para México un destino como el de Venezuela.

“Por eso lo digo: yo no quiero a “ya saben quién”, porque ese le puede hacer mucho daño a este país. Nosotros queremos a México, que no perdamos, que no perdamos lo poco que hemos logrado, y por eso hoy convocamos a toda la nación a un cambio inteligente, a un cambio positivo, que demuestre con resultados, como lo ha hecho el Frente Ciudadano por México desde el momento de su conformación”, arengó.

La lideresa de Morena en el Palacio de San Lázaro, Rocío Nahle, convocó al “cambio verdadero” con la elección de un gobierno con principios éticos, honestos, austero y democrático encabezado por Andrés Manuel López Obrador.

“Llegaremos al poder para transformar y ser un gobierno progresista, para servir a la gente; desde esa posición resolveremos lo que por incapacidad o falta de voluntad los gobiernos pasados no pudieron o no quisieron resolver”, remarcó.

Nahle ofreció rescatar al Estado de quienes lo han utilizado con fines particulares y partidistas: lo haremos de manera pacífica, legal y en forma democrática para convertir al gobierno en promotor del desarrollo político, económico, social y cultural del país, indicó.





AJE