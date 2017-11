Arremete Pedro Pablo contra independientes ex priistas

Monterrey

En una clara referencia al gobernador Jaime Rodríguez Calderón, el dirigente del PRI en Nuevo León, Pedro Pablo Treviño Villarreal, arremetió contra los ex militantes del tricolor que se volvieron políticos independientes, por ser desleales y trabajar para sus propios intereses.

Durante su discurso en la celebración del 15 aniversario luctuoso de Alfonso Martínez Domínguez, realizada en la sede del instituto político, Treviño Villarreal destacó el legado del ex gobernador y su trabajo, autocrítica y sensibilidad ante las demandas de la población.

Sin embargo, criticó a aquellos que ahora son independientes y que "traicionaron" al partido por sus ambiciones personales, aprovechando la coyuntura para renunciar a su militancia priista.

Consideró peor aún el hecho de que "algunos" utilicen el nombre de Martínez Domínguez para justificar sus acciones, por lo que, advirtió, "son priistas de clóset".

"Si somos objetivos, veremos que de independientes no tienen nada. Son priistas que decidieron aprovechar la coyuntura para abandonar nuestras filas por ambiciones personales.

"Pero hay algo peor. Algunos de ellos se cobijan en la sombra de don Alfonso para justificar su pensamiento y su acción. Quieren seguir siendo priistas de clóset. Qué lejos están de los principios de don Alfonso", manifestó el líder del tricolor.

También afirmó que a pesar de lo que ahora proclaman estos ex militantes, sin duda alguna se deben al PRI.

"Que no nos quieran engañar utilizando a nuestros mejores hombres cuando éstos ya no pueden decirles en su cara que son unos desleales, que lo que son, se lo deben al Revolucionario Institucional", expresó.

Por ello, agregó, es necesario que el PRI regrese a sus orígenes luego de los errores cometidos, a fin de enmendar el camino y actuar con transparencia para que en las próximas campañas salgan a contender con los mejores perfiles.

"Aprendimos la lección. Entendimos que no podemos alejarnos de la gente, que no podemos desviar el camino, que no podemos hacer obras y acciones, sino van acompañadas de transparencia y honestidad", dijo Pedro Pablo Treviño.

Al evento asistieron el dirigente estatal de la CNOP, Carlos Barona Morales; las senadoras Marcela Guerra Castillo y Cristina Díaz Salazar; alcaldes metropolitanos como Francisco Cienfuegos Martínez, de Guadalupe, y Clara Luz Flores Carrales, de Escobedo; así como diputados locales y federales.