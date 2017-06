Apoyan crear gobierno de coalición, no sólo alianza

Ciudad de México

Diputados del PAN y el PRD coincidieron en que el frente amplio debe tener como base un proyecto de gobierno común que brinde estabilidad a la administración que eventualmente gane las elecciones presidenciales de 2018, al tiempo en que confiaron que el bloque funcione por el bien de los ciudadanos.

En entrevista, la panista Cecilia Romero y el perredista Agustín Basave coincidieron en que antes de que se pueda hablar de un posible candidato, se deben establecer los ejes de un proyecto de coalición "hacia donde se quiera caminar".

Esto responde al llamado del ex rector de la UNAM, Juan Ramón de la Fuente, y al del ex dirigente nacional del PRI, Manlio Fabio Beltrones, quienes coincidieron en que se requieren "verdaderas coaliciones de gobierno" y no sólo alianzas para ganar las elecciones.

"No cabe duda que necesitamos una coalición de gobierno. Para poder hacerla, necesitamos ponernos de acuerdo desde antes con objetivos específicos de respeto mutuo, digamos, entre los que conforman un frente o como se le llame. Al final la idea es que haya una mayoría estable que permita gobierno estables y que, por lo tanto, se pueda dar el bien común que todos buscamos", subrayó Romero.









