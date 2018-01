Analizará PAN designación directa de aspirante a SP

Monterrey

Al argumentar que aún no se ha emitido una convocatoria oficial sobre los procesos de selección internos para elegir a los candidatos, el dirigente estatal del PAN, Mauro Guerra Villarreal, informó que analizarían la petición de que en San Pedro se elija por designación directa y no por votación de militantes, a la persona que contenderá por la alcaldía.

Dicha petición fue suscrita ayer por el alcalde sampetrino, Mauricio Fernández, tras destaparse oficialmente como aspirante a la reelección en el mismo municipio, debido a que existía un acuerdo previo del Comité Estatal del PAN en donde se había establecido que en Santa Catarina y en San Pedro se elegiría al candidato o candidata mediante una jornada electoral interna.

TE RECOMENDAMOS: Mauricio y aspirantes piden que elección sea por el CEN

Mauro Guerra explicó que analizarían la propuesta y la remitirían al Comité Ejecutivo Nacional (CEN). Además aseguró que aún no vence el plazo para emitir la convocatoria de procesos de selección interna pues, aunque las precampañas iniciaron el 3 de enero, la fecha límite que establece la Comisión Estatal Electoral (CEE) es el 11 de febrero.

"Nosotros estamos en la espera obviamente de ver el documento, de hacer un análisis al interior del partido y rebotarlo con el Comité Ejecutivo Nacional. Creo que es una petición muy concreta de algunos de los candidatos que tenemos que analizar y tratar de buscar una forma de mantener la unidad”, dijo.

Guerra Villarreal descartó algún quiebre al interior de Acción Nacional debido a la divergencia de aspirantes, toda vez que Rebeca Clouthier, aspirante a la alcaldía de San Pedro y contrincante de Mauricio Fernández, no firmó ayer la petición emitida al CEN.

"Eso no es un rompimiento, al contrario, son posturas de cada uno de los candidatos que tendremos en su momento que platicar, discutir al interior y ver o tomar una decisión por parte del Comité Ejecutivo Nacional sobre este tema", expuso.

Finalmente mencionó que sería antes del 11 de febrero cuando el CEN y el PAN estatal deban emitir una resolución final sobre el tema.

Piden a CEE vigilar aspirantes independientes

El dirigente estatal del PAN, Mauro Guerra, exhortó a la Comisión Estatal Electoral (CEE) vigilar la recolección de firmas de aspirantes independientes locales y al Instituto Nacional Electoral (INE) investigar la procedencia de los recursos que Jaime Rodríguez Calderón, gobernador con licencia, ha estado destinando para su precampaña, al asegurar que han existido anomalías.

Lo anterior debido a que ayer aspirantes independientes denunciaron que algunos contrincantes sin partido han utilizado métodos de coacción y recompensas a cambio de firmas.

TE RECOMENDAMOS: Anuncia Mauricio que buscará reelección en San Pedro

Mauro Guerra expuso que ya han solicitado anteriormente a la CEE y al INE investigar de oficio las supuestas irregularidades de aspirantes locales, de quienes no mencionó nombres, y de Jaime Rodríguez, pero no sus peticiones no han hecho eco con las autoridades.

"Nosotros hemos pedido desde que el ahora candidato independiente, Jaime Rodríguez, estuvo haciendo eventos en campaña y ha estado usando recursos para conseguir las firmas, solicitamos que el Instituto Estatal Electoral y la Comisión Estatal Electoral hicieran una investigación de oficio de estos posibles actos de campaña y de coacción del voto.

"Al no haber una respuesta, o al estar esperando una denuncia, pues creo que habla de que no se está poniendo atención o no se está cuidando posiblemente la faltas que se están haciendo y el no cumplimiento a la ley", dijo.

También señaló que se mantendrán vigilantes de los casos que se den a conocer para presentar las denuncias formales correspondientes.