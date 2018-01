Gobierno reprobó en mejorar seguridad: PAN en San Lázaro

Ciudad de México

El coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, Marko Cortés, advirtió que el gobierno federal está reprobado en materia de seguridad, pues no quiso, no pudo o no supo ejecutar una estrategia para devolver la paz a los mexicanos.

Subrayó que la inseguridad es hoy el principal problema en la percepción de los ciudadanos, pues, según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del INEGI, 75 por ciento de la población mayor a 18 años se siente insegura en la ciudad donde vive.

Cortés afirmó, en ese contexto, que la Ley de Seguridad Interior no resolverá por sí misma el problema de la inseguridad y confió por ello en que la Suprema Corte de Justicia la declare inconstitucional o nulifique algunos aspectos, a fin de que su aplicación sea transitoria, limitada y verdaderamente excepcional.

Urgió asimismo a que el Congreso aborde el asunto de la seguridad desde una perspectiva integral, fortaleciendo y coordinando los mandos policiales federales, estatales y municipales.

El líder parlamentario de Acción Nacional señaló que México necesita una estrategia integral y que abarque todos los aspectos del fenómeno delincuencial, desde la prevención y la investigación, hasta la sanción y la readaptación.

“En estos cinco años de gobierno priista hemos sido testigos del incumplimiento de la propuesta peñista de reducir la violencia a la mitad; lo que nos deja es una promesa vacía porque no pudo definir una estrategia seria y coherente para enfrentar a la delincuencia e inseguridad”, dijo.

Agregó que el final del sexenio del presidente Enrique Peña Nieto deja muchos rezagos, pero el que más impacta a los ciudadanos es la omisión para responder a la demanda de seguridad.

Apeló así al cambio para alcanzar un México más seguro, en donde el Estado proteja eficazmente la vida, la seguridad personal y la propiedad de las familias mexicanas.

JASR