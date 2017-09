PAN niega omisiones en agenda legislativa del Frente

Ciudad de México

El secretario general del PAN, Damián Zepeda, rechazó que el partido se haya olvidado de sus prioridades legislativas cuando aprobó la agenda que el Frente Ciudadano por México impulsará en el Congreso, como acusaron seis senadores "rebeldes" del partido.

Ayer, Javier Lozano, Roberto Gil Zuarth, Ernesto Cordero, Jorge Luis Lavalle, Salvador Vega y Luisa María Calderón criticaron que el PAN haya sacado de su agenda legislativa temas como la miscelánea penal, la Ley de Seguridad Interior y la ley para castigar y prevenir el huachicoleo.

Zepeda explicó hoy que los 15 temas que acordó impulsar el Frente son en los que hubo coincidencias, pero no están peleados con la agenda de cada partido.

"Cada grupo hace su agenda, senadores y diputados, y dice todas éstas son las prioridades que va a impulsar el PAN y se van a impulsar todas; un paso más allá es decir estos 15 temas son los primeros 15 temas en los que logramos consenso, y los vamos a impulsar de manera conjunta, no riñe con la agenda de cada partido, no quiere decir que sacrificas tu forma de pensar", dijo Zepeda en entrevista con Ciro Gómez Leyva para Grupo Fórmula.

Agregó que lo importante es trabajar en las coincidencias con el objetivo de cambiar el régimen y avanzar en la conformación del Frente.

El senador Roberto Gil Zuarth consideró que el Frente sólo defiende objetivos de corto plazo para obtener una ventaja política en el 2018, y omite su responsabilidad de dar certeza a las fuerzas armadas con una ley que garantice su actuación en el combate al crimen

"Nosotros en el Senado decimos que no vamos a dejar solas a las fuerzas armadas, no se vale que por intereses de corto plazo, por una lógica de agregación (...) se omita una decisión legislativa que es vital para el país", dijo en entrevista en ese mismo espacio.

Aseguró que el Frente está condenado a fracasar debido a que es una idea "que no tiene sentido, que no tiene sustancia, que no representa nada nuevo, que no emociona a la gente".





