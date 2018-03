Morena no preocupa al PRI: Arturo Montiel Rojas

Toluca

El ex gobernador Arturo Montiel Rojas aseguró que la impugnación que realizó Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), no preocupa al Revolucionario Institucional (PRI), ya que la oposición no le ha pegado duro al tricolor.

"Ojalá y nos diera más golpes para ponernos más listos y poder salir adelante con todo entusiasmo".

Asimismo desestimó que el PRI estuviera preocupado por Morena y el Partido del Trabajo (PT) ya que había la posibilidad de que realizaran una impugnación.

Cabe mencionar que en días pasados, Horacio Duarte, dirigente estatal de Movimiento de Regeneración Nacional, comentó que presentaría un recurso de revisión ante el Convenio de Candidatura Común del tricolor, Verde Ecologista (PVEM) y Nueva Alianza (PANAL), al considerarlo inequitativo en tanto a la distribución de votos.

La noche del jueves pasado, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó desproporcionalidad y tendrán cinco días para equilibrar dicho acuerdo.

