Norberto Rivera ora por Siria

El cardenal Norberto Rivera Carrera lamentó la situación de violencia que atraviesa Siria, país en el que murieron al menos 86 personas, entre ellas 30 niños, luego de un ataque con armas químicas que provocó que Estados Unidos ordenara bombardear una base aérea militar.

Durante la misa dominical, el prelado pidió a los católicos no ser simples espectadores con quienes sufren hambre y persecuciones.

"Contemplar esta pasión como aquél que está viendo desde lejos, viendo a ver qué pasa, viendo a ver en qué termina esto, celebrar la pasión solamente como espectador, puede ser peligroso. Cuando la pasión se nos presenta simplemente como un espectáculo que vamos a ver, podemos tomar esa actitud de quedarnos afuera, de tener solamente un sentimiento pero desde lejos, como aquel discípulo que contemplaba y estaba viendo a ver qué sucedía; podemos estar tomando el papel de aquellos que llevaron a Jesús al sufrimiento de la cruz, al tormento, con nuestras decisiones, con nuestras actitudes, con nuestros comportamientos ante los demás hermanos, con decisiones perversas, podemos estar llevando nuevamente a Cristo al sufrimiento, a la cruz; pero también podemos estar como aquel que se lava las manos, como aquel que simplemente está tomando decisiones, por debilidad o no está tomando decisiones", dijo a los fieles católicos.

En las peticiones se oró por todo aquellas "naciones que viven en conflicto, en desacuerdos, para que al mirar a Cristo en su cruz, descubran, lo que a es el perdón que lleva a la paz ".

En su homilía, destacó que los ramos y las palmas son un símbolo de aceptación a no sólo contemplar lo que sucedió hace 20 siglos.

"Cristo nos quiere llevar a que vivamos su pasión, esa pasión que no es un caso cerrado, no es un juicio que terminó, no es un expediente clausurado. No, Cristo sigue padeciendo, sigue sufriendo en sus miembros, se sigue completando la pasión de Cristo en tantos y tantos hermanos nuestros que sufren hambre, que sufren persecución por la justicia, que sufren en la cárcel, que sufren cualquier otro dolor o contradicción. Cristo sigue padeciendo, sigue padeciendo en cada uno de sus miembros", dijo.













